Özcan Deniz sessizliğini bozdu!

Şarkıcı Özcan Deniz’in annesi Kadriye Deniz, kanser teşhisi konulmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Ünlü sanatçı, iğneleyici yılbaşı paylaşımı yapan kız kardeşine cevap verdi ve annesinin sağlık durumu hakkında ilk kez konuştu.

Ekleme: 3.01.2026 - 13:47 Güncelleme: 3.01.2026 - 13:49 / Editör: Ozge Selin
Ailesiyle yaşadığı sorunlarla adından sıkça söz ettiren Özcan Deniz’in annesi Kadriye Deniz’in eylül ayından beri kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. Kadriye Deniz’in durumu hakkında ilk açıklama ise kız kardeşi Yurda Gürler’den gelmişti.

“DUALARINIZI BEKLİYORUM”
Yurda Gürler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bizden iyi dileklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederim. Annem, bir süre daha kemoterapi almak zorunda maalesef. Umudumuzu kaybetmeden yola devam. Az önce seansımız bitti. Dualarınızı yine bekliyorum. Bu mücadelede olan şifa bekleyen herkese Allah'tan şifa diliyorum. Her şeyin başı sağlık, sağlıkla kalın” ifadelerini kullanmıştı.

Özcan Deniz’in kanser tedavisi gören annesi Kadriye Deniz, 30 Aralık’ta hastaneye kaldırıldı. Gürler, o anları “Dayan annem” notuyla paylaşmıştı.

YILBAŞI VİDEOSUNA TEPKİ: ANNEMİN HASTANE ODASI İLE SENİN GÖSTERİŞLİ MASAN ARASINDA BÜYÜK FARK VAR
Öte yandan Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar, YouTube kanalında yayın yapmaya başladı. Dadgar, yılbaşı için de eşiyle birlikte özel bir video çekti. Çiftin paylaştığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Yurda Güler’den tepki geldi.

“Seninle gurur duyuyorum canım abim… Annemin kanserle mücadele ettiği devlet hastanesi odası ile senin hazırladığın o gösterişli masa arasında büyük bir fark var… Ne yazık ki bu fark kilometre ile değil, karakterle ölçülüyor… Var ol…”

EŞİNİ SAVUNDU
Tüm bunların üstüne ünlü sanatçı Özcan Deniz sessizliğini bozdu. Yılbaşı paylaşımı nedeniyle kız kardeşi Yurda Gürler’in tepkisine cevap verirken eşi Samar Dadgar’ı da ailesine karşı savundu. Deniz, sosyal medya üzerinden peş peşe şu mesajları paylaştı:

“Şimdi sana daha çok saldıracaklar. Namussuzlar, namus dersi verecek. Ahlaksızlar, ahlak dersi vermeye çalışacak. Sahtekarlar gerçek alınteri ve emeğine saldıracak. Hiçbirine kulak asma, işine dört elle sarıl. Seninle gurur duyuyorum. Bu süreçte yanımda durduğun için teşekkür ederim. Bu sofra uzun yıllar boyunca çok hain ve nankör insanlara hizmet etti. Şimdi ise gerçek dostlarla ve bereketle dolu. Allah bereketimizi artırsın.”

“HER YERİ TUZAK DOLU”
Annesinin sağlık durumuyla ilgili ilk kez konuşan Özcan Deniz, şunları söyledi:

“Annem, söylediklerimin dışında kalıyor. Ona en iyi tedaviyi aldırmak için gerekeni yaptım ve yapmaya devam edeceğim. Ancak bazı kişiler, annemi şovlarının bir aparatı olarak kullanıyor. Daha önce olduğu gibi. Kurtarmaya çalışacağım ama ne kadar başarılı olabileceğimi bilmiyorum, çünkü her taraf tuzaklarla dolu.”

Meteoroloji Uyardı! Çığ Tehlikesi...

Yapay Zeka Cebe Giriyor!

PlayStation 4 Sahiplerine Kötü Haber!

Bilişim uzmanı uyardı! E-Devlet’in kopyalarıyla dolandırıcılığa dikkat

Motokuryeler dikkat! 6 ilde trafiğe çıkmak yasaklandı

En Güçlü Telefonlar Belli Oldu!

