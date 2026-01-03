Ailesiyle yaşadığı sorunlarla adından sıkça söz ettiren Özcan Deniz’in annesi Kadriye Deniz’in eylül ayından beri kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. Kadriye Deniz’in durumu hakkında ilk açıklama ise kız kardeşi Yurda Gürler’den gelmişti.“DUALARINIZI BEKLİYORUM”Yurda Gürler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bizden iyi dileklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederim. Annem, bir süre daha kemoterapi almak zorunda maalesef. Umudumuzu kaybetmeden yola devam. Az önce seansımız bitti. Dualarınızı yine bekliyorum. Bu mücadelede olan şifa bekleyen herkese Allah'tan şifa diliyorum. Her şeyin başı sağlık, sağlıkla kalın” ifadelerini kullanmıştı.Özcan Deniz’in kanser tedavisi gören annesi Kadriye Deniz, 30 Aralık’ta hastaneye kaldırıldı. Gürler, o anları “Dayan annem” notuyla paylaşmıştı.Öte yandan Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar, YouTube kanalında yayın yapmaya başladı. Dadgar, yılbaşı için de eşiyle birlikte özel bir video çekti. Çiftin paylaştığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Yurda Güler’den tepki geldi.“Seninle gurur duyuyorum canım abim… Annemin kanserle mücadele ettiği devlet hastanesi odası ile senin hazırladığın o gösterişli masa arasında büyük bir fark var… Ne yazık ki bu fark kilometre ile değil, karakterle ölçülüyor… Var ol…”Tüm bunların üstüne ünlü sanatçı Özcan Deniz sessizliğini bozdu. Yılbaşı paylaşımı nedeniyle kız kardeşi Yurda Gürler’in tepkisine cevap verirken eşi Samar Dadgar’ı da ailesine karşı savundu. Deniz, sosyal medya üzerinden peş peşe şu mesajları paylaştı:“Şimdi sana daha çok saldıracaklar. Namussuzlar, namus dersi verecek. Ahlaksızlar, ahlak dersi vermeye çalışacak. Sahtekarlar gerçek alınteri ve emeğine saldıracak. Hiçbirine kulak asma, işine dört elle sarıl. Seninle gurur duyuyorum. Bu süreçte yanımda durduğun için teşekkür ederim. Bu sofra uzun yıllar boyunca çok hain ve nankör insanlara hizmet etti. Şimdi ise gerçek dostlarla ve bereketle dolu. Allah bereketimizi artırsın.”Annesinin sağlık durumuyla ilgili ilk kez konuşan Özcan Deniz, şunları söyledi:“Annem, söylediklerimin dışında kalıyor. Ona en iyi tedaviyi aldırmak için gerekeni yaptım ve yapmaya devam edeceğim. Ancak bazı kişiler, annemi şovlarının bir aparatı olarak kullanıyor. Daha önce olduğu gibi. Kurtarmaya çalışacağım ama ne kadar başarılı olabileceğimi bilmiyorum, çünkü her taraf tuzaklarla dolu.”