Hayranları efsane sanatçıyı yad etti

Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur, vefatının yıldönümünde Bursa’da hayranlarının yoğun katılımıyla anıldı. Kendilerini Ferdiciler Kulübü olarak adlandıran hayranlar, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda lokma dağıtarak sanatçı için hayır yaptı. Meydanda Ferdi Tayfur’un unutulmaz şarkıları yankılanırken, lokma tezgahı önünde uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar hem hayra katıldı hem de arabeskin efsanesini şarkılarıyla andı.Ferdi Tayfur’a benzerliğiyle dikkat çeken İlkay Varol, etkinliğe damga vurdu. Varol, meydanda hayranların yoğun ilgisiyle karşılaşırken, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenler adeta birbirleriyle yarıştı. Ortaya renkli ve duygusal görüntüler çıktı. Hayra katılan vatandaşlar, Ferdi Tayfur’un şarkılarının kuşaklar boyunca dinlendiğini belirterek, sanatçının unutulmadığını bir kez daha gösterdi.Ferdi Tayfur’a benzerliği ile dikkat çeken İlkay Varol, "İsmimin önünde Ferdici ibaresi taşımaktan onur ve gurur duyuyorum. Ferdi Tayfur hayranı olmak bu dünyadaki en güzel ayrıcalıklardan birisi. Ferdi babamızın peşindeyiz, ismini yaşatmak için faaliyetlerde bulunuyoruz. Bizler onun sevgisinde birleşiyoruz. Bugün Ferdi babamızın vefat yıldönümü. Ferdiciler Kulübü olarak anma faaliyeti gerçekleştirdik, bugün burada onun hayrı için lokma dağıtıyoruz" dedi.Vefat haberini almalarının ardından yaşadıklarını anlatan Varol, "Ferdi Tayfur’un vefat ettiği haberini aldığımda yemek yiyordum. Yediklerim boğazıma dizildi, yutkunamadım. Hemen balkona çıktım hava aldım, demirlere tutundum ve o anı Allah ile ben biliyorum. Hava çok soğuktu, bir saat hüngür hüngür ağladım. Ben Ferdi Tayfur hayranı bir anne ve bir babanın evladıyım. Ferdici aşıkların meyvesiyim. Annemle babam Ferdi babanın şarkılarını kağıtlara yazıp birbirlerine verirlermiş. Böylelikle aralarında bir aşk başlıyor. Doğal olarak evde sabah akşam Ferdi Tayfur çalınca bana da Ferdi Tayfur sevgisi aşılandı. Görünüş benzerliğim çok soruluyor. Birebir benzerlik yok ama andırıyorum. Vefatının ardından babamızın anma etkinliklerini başlattığımdan dolayı Ferdi Tayfur imajıyla bulunmam gerektiğine karar verdim. Sadece şarkılarını çalarak günlerini geçiremeyiz, onun gibi saçlarımızı uzatacağız, onun gibi hayırlarda bulunacağız ve kalp kırmamaya çalışacağız" şeklinde konuştu.