  • USD: 42,88 - 42,96
  • EURO: 50,29 - 50,38
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Acun Ilıcalı tek tek anlattı

İzleyicilerin merakla beklediği Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler yeni sezonu, 1 Ocak Perşembe akşamı ilk bölümüyle ekranlara geldi. Birbirinden iddialı isimlerin yer aldığı yarışmada kurallar değişti. İşte Survivor’daki ele sistemi, oylamalarla ilgili detaylar ve merak edilenler…

Ekleme: 3.01.2026 - 13:51 Güncelleme: 3.01.2026 - 13:52 / Editör: Ozge Selin
Yeni sezonda ünlüler takımında Keremcem, Meryem Boz, Serhan Onat, Selen Görgüzel, Mert Nobre, Dilan Çıtak, Seren Ay Çetin, Murat Arkın, Deniz Çatalbaş ve Bayhan yer alıyor. Gönüllüler takımında ise Engincan Tura, Eren Semerci, Erkan Bilben, Onur Alp Çam, Ramazan Sarı, Lina Hourich, Gözde Bozkurt, Nisanur Güler ve Başak Cücü gibi isimler bulunuyor.

Programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, yarışmacılara konseyde yeni sezon kurallarını duyurdu. Ilıcalı, Survivor 2026’da eleme sisteminin hem performans hem de izleyici oylarıyla belirleneceğini açıkladı.

Acun Ilıcalı tek tek anlattı

ELEME SİSTEMİ DEĞİŞTİ
Yeni sezonda eleme gecesinde dört yarışmacı potada yer alacak. Potadaki iki isim, izleyicilerin oylarıyla güvenli konuma geçerken, diğer iki yarışmacı düelloda karşı karşıya gelecek. Düelloyu kazanan Survivor macerasına devam edecek, kaybeden ise adaya veda edecek. Böylece performansı iyi olan yarışmacılar, oylama sonucu adadan erken ayrılma riski taşımayacak.

Acun Ilıcalı tek tek anlattı

ESKİ YARIŞMACILAR YEDEKTEN GELECEK
Acun Ilıcalı, ilerleyen haftalarda yarışmaya bazı All Star isimlerinin de katılacağını belirterek, eski tanıdık yarışmacıların sürpriz yapacağını açıkladı.

OYLAMALAR İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILACAK
Survivor izleyicileri, potadaki yarışmacılara verecekleri oyları internet üzerinden ücretsiz olarak kullanabilecek.

BAŞARI KARNESİ VE ÖDÜL OYUNLARI
Yeni sezonda her yarışmacı için bir “başarı karnesi” tutulacak ve son 10 oyundaki performans değerlendirilecek. Haftada iki ödül oyunu oynanacak, kaybeden takımlar ceza alacak. Üç dokunulmazlık oyunu sonunda kazanan takıma ödül verilecek, kaybeden takım ise cezalarla karşılaşacak. Parkur oyunları 12 sayıda tamamlanacak, takımlardan biri 8 sayıya ulaştığında “Best Of” aşamasına geçilecek.

Acun Ilıcalı tek tek anlattı

“KADER KONSEYİ” UYGULAMASI
Survivor 2026’da elenen yarışmacılar, arkadaşlarıyla vedalaşmadan önce “kader konseyine” çıkacak. Elenen yarışmacıyı karşı takım kendi takımına almak isterse, birleşmeye kadar yeni takımında yarışmaya devam edebilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Kaynar suyla işkence etmişti! Cani abinin cezası belli oldu
Trump açıkladı! Maduro ve eşi yakalanarak ülke dışına çıkarıldı
Venezuela'dan ilk açıklama geldi! 'ABD'nin amacı petrol ve maden kaynaklarımızı ele geçirmek'
Tankerle bile su getiremiyorlar! ABB'nin susuzluğa sessiz kalması vatandaşı isyan ettirdi
İşini kuracak engelliye hibe desteği! İşte istenen şartlar...
Venezuela'da art arda patlama
İhale iftirasını çürüttü! AK Parti'ye katılması CHP'lileri kızdırmıştı...
Elif Kumal için Apple da devrede! En son sinyal verdiği bölge tespit edildi
Husumetlisini ensesinden vurdu! Kaçan zanlı CHP il delegesi çıktı
Kolombiya’dan stratejik tercih! Hermes yerine Bayraktar TB2
Yasa dışı kumar linkine önlem! Operatörler bu mesajı abonelere iletmeyecek
DEAŞ operasyonunda 67 şüpheli tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Üye sayımızı son dönemde 664 bin 568 artırdık”
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Mansur Yavaş'a tepki gösterdi! 'Millet senin yüzünden tuvaletini yapamaz hale geldi'
Bayrampaşa Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Ünlü baklavacı Süleyman Köşkeroğlu tutuklandı
Devlet Bahçeli'den Beyaz Ana Haber'e özel açıklamalar... 'İmralı'da bulunan kişinin kararlarına sadık kalmalarında yarar var.'
Halit Yukay gemi kazasında hayatını kaybetmişti: Mahkemeden dikkat çeken Kıvanç Tatlıtuğ kararı!
İşçileri mağdur edip Phuket tatiline çıkmıştı! CHP'li başkandan yeni icraat: Hem satıyor hem borçlanıyor
Türkiye ve 7 ülkeden Gazze çağrısı! 'İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle durum kötüye gidiyor'
Meteoroloji Uyardı! Çığ Tehlikesi...

Meteoroloji Uyardı! Çığ Tehlikesi...

Yapay Zeka Cebe Giriyor!

Yapay Zeka Cebe Giriyor!

PlayStation 4 Sahiplerine Kötü Haber!

PlayStation 4 Sahiplerine Kötü Haber!

Bilişim uzmanı uyardı! E-Devlet’in kopyalarıyla dolandırıcılığa dikkat

Bilişim uzmanı uyardı! E-Devlet’in kopyalarıyla dolandırıcılığa dikkat

Motokuryeler dikkat! 6 ilde trafiğe çıkmak yasaklandı

Motokuryeler dikkat! 6 ilde trafiğe çıkmak yasaklandı

En Güçlü Telefonlar Belli Oldu!

En Güçlü Telefonlar Belli Oldu!