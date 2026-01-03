Acun Ilıcalı tek tek anlattı

Yeni sezonda ünlüler takımında Keremcem, Meryem Boz, Serhan Onat, Selen Görgüzel, Mert Nobre, Dilan Çıtak, Seren Ay Çetin, Murat Arkın, Deniz Çatalbaş ve Bayhan yer alıyor. Gönüllüler takımında ise Engincan Tura, Eren Semerci, Erkan Bilben, Onur Alp Çam, Ramazan Sarı, Lina Hourich, Gözde Bozkurt, Nisanur Güler ve Başak Cücü gibi isimler bulunuyor.Programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, yarışmacılara konseyde yeni sezon kurallarını duyurdu. Ilıcalı, Survivor 2026’da eleme sisteminin hem performans hem de izleyici oylarıyla belirleneceğini açıkladı.Yeni sezonda eleme gecesinde dört yarışmacı potada yer alacak. Potadaki iki isim, izleyicilerin oylarıyla güvenli konuma geçerken, diğer iki yarışmacı düelloda karşı karşıya gelecek. Düelloyu kazanan Survivor macerasına devam edecek, kaybeden ise adaya veda edecek. Böylece performansı iyi olan yarışmacılar, oylama sonucu adadan erken ayrılma riski taşımayacak.Acun Ilıcalı, ilerleyen haftalarda yarışmaya bazı All Star isimlerinin de katılacağını belirterek, eski tanıdık yarışmacıların sürpriz yapacağını açıkladı.Survivor izleyicileri, potadaki yarışmacılara verecekleri oyları internet üzerinden ücretsiz olarak kullanabilecek.Yeni sezonda her yarışmacı için bir “başarı karnesi” tutulacak ve son 10 oyundaki performans değerlendirilecek. Haftada iki ödül oyunu oynanacak, kaybeden takımlar ceza alacak. Üç dokunulmazlık oyunu sonunda kazanan takıma ödül verilecek, kaybeden takım ise cezalarla karşılaşacak. Parkur oyunları 12 sayıda tamamlanacak, takımlardan biri 8 sayıya ulaştığında “Best Of” aşamasına geçilecek.Survivor 2026’da elenen yarışmacılar, arkadaşlarıyla vedalaşmadan önce “kader konseyine” çıkacak. Elenen yarışmacıyı karşı takım kendi takımına almak isterse, birleşmeye kadar yeni takımında yarışmaya devam edebilecek.