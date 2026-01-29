  • USD: 43,34 - 43,42
Ünlü Oyuncu Galada Görüntülendi!

Bir dönem geçim sıkıntısı yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Metin Keçeci zor günlerin ardından galada görüntülendi.

Ekleme: 29.01.2026 - 15:26 Güncelleme: 29.01.2026 - 15:30 / Editör: Ozge Selin
“Çok Güzel Hareketler Bunlar” programıyla tanınan Metin Keçeci, geçtiğimiz aylarda icralık olduğunu ve yaşadığı evden çıkmak zorunda kaldığını açıklamıştı. Gözyaşlarını tutmakta zorlanan Keçeci, intiharın eşiğinde olduğunu da ititraf etmişti.

Ünlü Oyuncu Galada Görüntülendi!

'SOKAK HAYVANLARI BESLESİNLER'

Ünlü isim, ayrıca 'Beni bu hale getiren kim varsa cenazeme kimse gelmesin. Allah için gelmesinler. Mama alıp, bir köşede sokak hayvanlarını beslesinler.' demişti.

Siteminin ardından 'Vefa Sultan' dizisinin kadrosuna dahil edilen oyuncu, sıkıntılı günlerini atlattı.

'TOPARLANMIŞ'

Bir film galasında ortaya çıkan Metin Keçeci'nin son hali, sosyal medyada konuşuldu. İyi görünen oyuncu için; 'Toparlamış', 'İyi görünüyor' şeklinde yorumlar yapıldı.
Türkiye'nin Deprem Haritası Güncelleniyor! AFAD'dan Açıklama

Araç sahipleri dikkat! Son 5 gün

Memurlar İçin Köklü Değişiklik! Sıkı Denetim...

Doğanın Sanatı Hayran Bıraktı!

O Telefonun Fiyatı Sızdırıldı!

PlayStation Plus Şubat 2026 Oyunları Belli Oldu

