Ünlü Oyuncu Galada Görüntülendi!

“Çok Güzel Hareketler Bunlar” programıyla tanınan Metin Keçeci, geçtiğimiz aylarda icralık olduğunu ve yaşadığı evden çıkmak zorunda kaldığını açıklamıştı. Gözyaşlarını tutmakta zorlanan Keçeci, intiharın eşiğinde olduğunu da ititraf etmişti.Ünlü isim, ayrıca 'Beni bu hale getiren kim varsa cenazeme kimse gelmesin. Allah için gelmesinler. Mama alıp, bir köşede sokak hayvanlarını beslesinler.' demişti.Siteminin ardından 'Vefa Sultan' dizisinin kadrosuna dahil edilen oyuncu, sıkıntılı günlerini atlattı.Bir film galasında ortaya çıkan Metin Keçeci'nin son hali, sosyal medyada konuşuldu. İyi görünen oyuncu için; 'Toparlamış', 'İyi görünüyor' şeklinde yorumlar yapıldı.