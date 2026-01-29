Songül Öden'in Kızı 2 Yaşında!

Özel hayatı hayranları tarafından merak edilen, zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettiren Songül Öden, 2020 yılında iş insanı Arman Bıçakçı ile nikah masasına oturmuştu.İkiliden kısa bir süre sonra bebek müjdesi haberi gelmişti. Oyuncu, doğum için hiçbir hazırlık yapmadığını söyleyerek 'Önce bir gelsin, ben alışveriş yapmadım ama arkadaşlarım yapıyor. Doğduğunda yaparım.' diye konuşmuştu.Öden ve eşinin, kız çocuklarına 'Sone Larin' adını verdikleri öğrenilmişti. 46 yaşındaki Öden, 2 yaşına giren sevimli kızı Sone Larin'in doğum gününü duygulandıran bir paylaşımla kutladı.Kızı ve eşiyle aile pozlarını yayınlayan Songül Öden, şu ifadeleri kullandı: 'Bugün iki yaşındasın kadife kızım; Ayakların biraz daha yere basıyor, ama kalbin hâlâ gökyüzünde. Koşuyorsun, düşüyorsun, kalkıyorsun; her seferinde dünyaya yeniden inanarak...Ve zaman sen geldiğinden beri başka akıyor. Daha yavaş, daha gerçek, daha kalpten. Dünyadaki bütün iyilikler güzellikler etrafında olsun. Bize de; sağlıklı bir ömür diliyorum. Merhametimizle, sevgimizle ve şefkatimizle sana uzun zaman eşlik edebilmek için.'