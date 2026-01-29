  • USD: 43,34 - 43,42
Songül Öden'in Kızı 2 Yaşında!

2 yaşına giren kızı Sone Larin'in fotoğraflarını yayınlayan ünlü oyuncu Songül Öden'in sözleri duygulandırdı.

Ekleme: 29.01.2026 - 09:51 Güncelleme: 29.01.2026 - 09:52 / Editör: Ozge Selin
Özel hayatı hayranları tarafından merak edilen, zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettiren Songül Öden, 2020 yılında iş insanı Arman Bıçakçı ile nikah masasına oturmuştu.

İkiliden kısa bir süre sonra bebek müjdesi haberi gelmişti. Oyuncu, doğum için hiçbir hazırlık yapmadığını söyleyerek 'Önce bir gelsin, ben alışveriş yapmadım ama arkadaşlarım yapıyor. Doğduğunda yaparım.' diye konuşmuştu.

'SONE LARİN'

Öden ve eşinin, kız çocuklarına 'Sone Larin' adını verdikleri öğrenilmişti. 46 yaşındaki Öden, 2 yaşına giren sevimli kızı Sone Larin'in doğum gününü duygulandıran bir paylaşımla kutladı.

Songül Öden'in Kızı 2 Yaşında!

'KADİFE KIZIM'

Kızı ve eşiyle aile pozlarını yayınlayan Songül Öden, şu ifadeleri kullandı: 'Bugün iki yaşındasın kadife kızım; Ayakların biraz daha yere basıyor, ama kalbin hâlâ gökyüzünde. Koşuyorsun, düşüyorsun, kalkıyorsun; her seferinde dünyaya yeniden inanarak...

Songül Öden'in Kızı 2 Yaşında!

Ve zaman sen geldiğinden beri başka akıyor. Daha yavaş, daha gerçek, daha kalpten. Dünyadaki bütün iyilikler güzellikler etrafında olsun. Bize de; sağlıklı bir ömür diliyorum. Merhametimizle, sevgimizle ve şefkatimizle sana uzun zaman eşlik edebilmek için.'


Türkiye'nin Deprem Haritası Güncelleniyor! AFAD'dan Açıklama

Araç sahipleri dikkat! Son 5 gün

Memurlar İçin Köklü Değişiklik! Sıkı Denetim...

Doğanın Sanatı Hayran Bıraktı!

O Telefonun Fiyatı Sızdırıldı!

PlayStation Plus Şubat 2026 Oyunları Belli Oldu

