Işın Karaca Nasıl Zayıfladığını Anlattı

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Işın Karaca, yeni görünümüyle dikkat çekiyor. Ünlü isim 35 kiloyu nasıl verdiğini açıkladı.

Ekleme: 29.01.2026 - 13:18 Güncelleme: 29.01.2026 - 13:20 / Editör: Ozge Selin
Son aylarda 35 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuşan ünlü sanatçı Işın Karaca, herkesi şaşırtmıştı.

Karaca, son olarak zayıflama sırrını sevenleriyle paylaştı.

'130 KİLOYDUM'

Nasıl zayıfldığını anlatan şarkıcı, 'Ben 130 kiloydum, 35 kilo verdim. Herkes, 'Nasıl zayıfladın?' diye soruyor. Yemeyince zayıflıyorsunuz.

'HEDEF KOY'

Kendime bir hedef koydum ve ona ulaştım. Bir sürü 36 beden kıyafet ve 40 numara ayakkabı aldım. Sürekli gardırop yenilememe, onca kıyafet almama en çok bankacım sevinmiştir. Sık sık alışverişe çıkıyorum.' dedi.

