Dilan Çıtak Gerçeği Açıkladı!

Babası İbrahim Tatlıses'le yaşadığı polemikler nedeniyle magazin gündeminden düşmeyen Dilan Çıtak'ın ABD'ye yerleştiği iddia edilmişti. Çıtak'ın Miami'de verdiği konser de bu iddiaları güçlendirmişti. Çok konuşulan söylentilerin ardından Dilan Çıtak, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Dilan Çıtak'ın, katıldığı yarışmanın ardından Türkiye'ye dönmeyerek rotasını Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentine yerleştiği iddia edilmişti.Çıtak'ın Miami'de sahne almaya başladığı öğrenilirken, konser programlarını sosyal medya hesabı üzerinden duyurması dikkat çekmişti. ABD'deki müzik kariyerine ağırlık veren Çıtak'ın paylaşımları kısa sürede gündem olmuştu.Öte yandan bir süredir boşanacakları iddia edilen eşi Levent Dörter'in İtalya'da bulunması, çiftle ilgili ayrılık söylentilerini yeniden alevlendirmişti. Farklı ülkelerde yaşamlarını sürdürmeleri, magazin kulislerinde iddiaların güçlenmesine neden olmuştu.Kısa sürede yayılan söylentilerin ardından Dilan Çıtak sosyal medya hesabı üzerinden konuya dair açıklama yaptı.Çıtak şu ifadeleri kullandı: ''Arkadaşlarım, dostlarım Miami'ye yerleşmedim. Herkes bana bunu soruyor. Dominik Miami arası 2 saat olunca Survivor sonrası 2 gün de burada tatil yapayım diye geldim iyi gelir diye. Sonradan konser teklifleri aldık bu sebeple tatil uzadı konu bu. Eşimi, çocuklarımı, ailemi en yakın arkadaşlarımı çok özledim. Son konser 31 Ocak sonrasında 3 Şubat'ta inşallah ülkeme dönüyorum çok şükür''