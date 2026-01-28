  • USD: 43,32 - 43,39
Dolandırıcılar Mustafa Sandal'ı hedef aldı

Dolandırıcıların hedefi olan ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini uyardı.

Ekleme: 28.01.2026 - 11:21 Güncelleme: 28.01.2026 - 11:21 / Editör: Ozge Selin
Yaptığı açıklamalarla sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, şu sıralar dolandırıcılarla uğraşıyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan 56 yaşındaki şarkıcı, yapay zeka destekli yapılan bir videosuyla ilgili açıklama yaptı.

"DOLANDIRICILIKTIR"

Takipçilerini dikkatli olmaları konusunda uyaran Sandal; "Sosyal medyada dolaşan bu video, yapay zekayla yapılmış ve aslı astarı yoktur. Dolandırıcılıktır! Lütfen, bu videoya itibar etmeyin. Avukatıma, hukuki süreci başlatması için talimat verdim. Ben asla herhangi bir yatırım tavsiyesinde bulunmam. Sizlere bir duyurum olursa da kendi sayfamda paylaşırım. Mağduriyet yaşanmaması adına duyurmak istedim.'' ifadelerini kullandı.

Meteoroloji 12 Kenti Uyardı! Kuvvetli Kar Yağışı Geliyor

Osman Bektaş'tan Kritik Uyarı! '6,6'lık Depreme Hazır Olunmalı'

NASA'nın Uçağı Yürekleri Ağza Getirdi! Pistte Sürüklendi

Google’dan ‘Telekulak’ İtirafı! Siri de İtiraf Etmişti

Hindistan'da Görüldü! Nipah Virüsü Yayılıyor Mu?

Hackerlar Şebeke Patlattı!

