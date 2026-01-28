  • USD: 43,32 - 43,39
  • EURO: 51,45 - 51,54
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Blok3'ün Şarkıları Kaldırıldı

Blok3 adıyla tanınan rapçi Hakan Aydın'ın 'Obsesif' albümü ve birçok şarkısı, 'sahte telif bildirimi' iddiasıyla Spotify'dan silindi. Ünlü şarkıcı sosyal medyadan ateş püskürdü.

Ekleme: 28.01.2026 - 09:57 Güncelleme: 28.01.2026 - 09:58 / Editör: Ozge Selin
Son dönemin en çok dinlenilen şarkılarına imza atan Blok3'ün, 'Obsesif' adlı albümü ve albüme bağlı çok sayıda şarkısı Spotify'dan kaldırıldı. Rapçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duruma sert tepki gösterdi.

Araştırmaya başladığını ve bunun peşini bırakmayacağını söyleyen Blok3, yaşananların 'Sahte claim' (asılsız telif bildirimi) kaynaklı olduğunu öne sürdü.

Blok3'ün Şarkıları Kaldırıldı

Hesap güvenliğiyle ilgili de şüpheleri olduğunu ifade eden rapçi, olayın arkasındaki kişi ya da kişileri bulacağını ve süreci hukuki boyuta taşıyacağını açıkladı:

Blok3'ün Şarkıları Kaldırıldı

"BENİMLE UĞRAŞACAKSINIZ HA"

"Benimle uğraşacaksınız ha, benimle uğraşacaksınız. 'Obsesif' albümü tamamen kaldırılmış. Onlarca beş tane daha şarkım kaldırılmış. Ya totalde bayağı bir şarkım kaldırılmış sahte claimle. Benim mailimi çalmışlar galiba. Öyle bir şeyler duydum şimdi araştırdığım kadarıyla ama şu an araştırmaya devam ediyorum. Bu işin arkasında kim var, kim yok, kim çıkacak? Herkes şunu bilsin ki, benimle istediğiniz kadar uğraşın, istediğiniz kadar uğraşın bak, istediğiniz kadar, hiçbir şey değişmeyecek. Haberiniz olsun. Ve bunu yapan arkadaşı ya da arkadaşları, onun arkasındakileri, bilmem neleri hepsini ben bulacağım. Yanlış anlaşılmasın mahkeme süresince de herkes bedelini ödeyecek bir şeylerin."

Blok3'ün Şarkıları Kaldırıldı

"BAZILARININ SEVİNCİ KISA SÜRDÜ"

Şarkıcı, yaptığı son paylaşımda şarkıların kısa süre sonra yeniden platforma yüklendiğini duyurarak, "Evet, bazılarının sevinci kısa sürdü. Şarkılar geri yüklendi. Zaten bu olacaktı, ne olacaktı ki yani? Herkese keyifli dinlemeler." ifadelerini kullandı.
Yollarda Tarihi Seviye! 'Bölünmüş Yol Uzunluğumuzu 30 Bin 49 Kilometreye Ulaştı'
'Çirkinler' Yöneticisi Yakalandı! Yeni Nesil Çetelere Bir Darbe Daha
'Cehennem Necati' İçin Hesap Vakti! İşte Karanlık Dosyanın Ayrıntıları...
Dolandırılan Dolandırıcı İhbar Etti! Pay Kavgasında Ortaya Çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamleleri Tel Aviv'i korkuttu! Siyonist basını Açıkça İtiraf Etti
Kağıthane’de Kalaşnikoflu Kanlı Pusu! 18 Yaşındaki Saldırgan Tek Tek Anlattı
CHP'li Başkanlara Rüşvet Sorulacak! Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davasında İkinci Perde
Süper Filo Yeni Keşiflere Yelken Açacak! Türkiye Uluslararası Sularda Petrol Ve Doğalgaz Arıyor
Prens Selman'dan Türkiye Talimatı! Bakanlıklara Yetki Verildi
Trump'tan Küba'ya Tehdit! 'Çöküşün Eşiğinde Olan Bir Ülke'
Bakan Yerlikaya Duyurdu! 46 İlde FETÖ'ye Yönelik Eş Zamanlı Operasyon
İsrail'den Yine Kirli Saldırı! Tarım Arazilerine Tanımlanamayan Maddeler Püskürttü
Türk Askerini Hedef Aldı! Gazze Planını Açıkladı
Yılın İlk Milli Güvenlik Kurulu Toplanıyor! Masada Önemi Konular Olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Açıklamalar...
Müzekart ile Türkiye'nin kültürel mirasına yıl boyu erişim
Yine Buca Yine Kriz! Sendikadan CHP’li Başkan Duman’a Ültimatom
Bakan Göktaş Desteği Duyurdu! 288 Milyon TL...
Arnavutköy'deki İETT Kazasından Acı Haber! Yaralılardan Biri Hayatını Kaybetti
İşbirliği Deniz Gücü Dengelerini Değiştirecek! İsrail'i Endişelendiren Denizcilik İttifakı
Meteoroloji 12 Kenti Uyardı! Kuvvetli Kar Yağışı Geliyor

Meteoroloji 12 Kenti Uyardı! Kuvvetli Kar Yağışı Geliyor

Osman Bektaş'tan Kritik Uyarı! '6,6'lık Depreme Hazır Olunmalı'

Osman Bektaş'tan Kritik Uyarı! '6,6'lık Depreme Hazır Olunmalı'

NASA'nın Uçağı Yürekleri Ağza Getirdi! Pistte Sürüklendi

NASA'nın Uçağı Yürekleri Ağza Getirdi! Pistte Sürüklendi

Google’dan ‘Telekulak’ İtirafı! Siri de İtiraf Etmişti

Google’dan ‘Telekulak’ İtirafı! Siri de İtiraf Etmişti

Hindistan'da Görüldü! Nipah Virüsü Yayılıyor Mu?

Hindistan'da Görüldü! Nipah Virüsü Yayılıyor Mu?

Hackerlar Şebeke Patlattı!

Hackerlar Şebeke Patlattı!