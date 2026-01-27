  • USD: 43,32 - 43,39
Usta Oyuncudan Kötü Haber!

Usta oyuncu Ali Tutal, evinde geçirdiği beyin kanaması sonrası hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı. Entübe edilen sanatçının sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Ekleme: 27.01.2026 - 09:10 Güncelleme: 27.01.2026 - 09:12 / Editör: Ozge Selin
Geçtiğimiz yıl kalp krizi geçirerek sevenlerini endişelendiren usta oyuncu Ali Tutal'dan bir kötü haber daha geldi.

Usta Oyuncudan Kötü Haber!

EVİNDE BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Ünlü sanatçının evinde beyin kanaması geçirdiği ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

HAYATİ RİSKİ VAR

Ali Tutal, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Entübe edilen usta sanatçının tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü ve hayati riskinin devam ettiği bildirildi.

Film-San Vakfı, geçmiş olsun mesajı yayımladı. Vakıf, paylaşımında; 'Sanatçı dostumuz Ali Tutal'a acil şifalar diliyoruz' ifadelerine yer verdi.
Meteoroloji Uyardı! Sağanak Yolda...

Airbus Üretimde Devrim Yapıyor!

YouTube Music'ten Beklenen Özellik!

Kullanıcılar Tepkili! Daha Fazla Reklam...

WhatsApp Konuşmaları Gizli Değil İddiası! İş Mahkemeye Taşındı

Ünlü Genetikçiden Şok İddia! İnsan Ömrü...

