Teoman'dan Sürpriz Aşk!

Uzun zamandır yalnızlığıyla bilinen rock müziğin asi ismi, yıllar önce kısa süreli bir ilişki yaşadığı Ekin Türkmen'le önceki akşam Cihangir'de ortaya çıktı. Popüler bir mekanda yan yana oturan ikili, gecenin ilerleyen saatlerine kadar baş başa sohbet etti.Objektiflerin kendilerine çevrildiğini fark eden ünlü şarkıcının şaşkınlığı yüzüne yansırken, Türkmen'in rahat ve keyifli hali dikkat çekti. Bu sürpriz buluşma magazin kulislerinde 'Eski aşk alevlendi mi?' yorumlarına neden oldu.Öte yandan geçen günlerde bir Youtube programına katılan şarkıcı Teoman, özel hayatına dair bilinmeyenlerini ilk kez anlattı. Ünlü şarkıcı annesinin seçtiği meslekten utandığını itiraf etti.Annesi, teyzesi ve anneannesiyle büyüdüğünden bahseden Teoman, 'Babam 2 yaşında öldüğü için bir erkek figürü tanımadım. Bu yüzden benim erkek figürlerim Zagor, Elvis Presley falan oldu. Ürkek bir çocuk olarak yetişiyorsun. Sana güven veren bir babanın eksikliği stres yaratıyor insanda. Huzursuz biri olup çıkıyorsun sonunda. Onlarla büyümem kadınlığın o inceliğini öğrenmemi sağladı. Fazla maço olmayan alanlarda büyüdüm' dedi.'Hayatım kahramanlarıma özenmekle geçti ve hala kahramanlarım var' diyen Teoman, '12-13 yaşında Elvis Presley gibi bir rock yıldızı olmaya karar verdim ve bunu söyledim' ifadelerini kullandı.