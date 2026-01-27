  • USD: 43,32 - 43,39
  • EURO: 51,45 - 51,54
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Teoman'dan Sürpriz Aşk!

Uzun süredir özel hayatıyla gündeme gelmeyen ünlü rockçı, 16 yıl önce aşk yaşadığı oyuncu Ekin Türkmen'le önceki gece Cihangir'de görüntülendi. Bir mekanda saatler süren koyu bir sohbete dalan ikili, basın mensuplarını fark edince kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı.

Ekleme: 27.01.2026 - 09:14 Güncelleme: 27.01.2026 - 09:15 / Editör: Ozge Selin
Uzun zamandır yalnızlığıyla bilinen rock müziğin asi ismi, yıllar önce kısa süreli bir ilişki yaşadığı Ekin Türkmen'le önceki akşam Cihangir'de ortaya çıktı. Popüler bir mekanda yan yana oturan ikili, gecenin ilerleyen saatlerine kadar baş başa sohbet etti.

Objektiflerin kendilerine çevrildiğini fark eden ünlü şarkıcının şaşkınlığı yüzüne yansırken, Türkmen'in rahat ve keyifli hali dikkat çekti. Bu sürpriz buluşma magazin kulislerinde 'Eski aşk alevlendi mi?' yorumlarına neden oldu.

Teoman'dan Sürpriz Aşk!

Öte yandan geçen günlerde bir Youtube programına katılan şarkıcı Teoman, özel hayatına dair bilinmeyenlerini ilk kez anlattı. Ünlü şarkıcı annesinin seçtiği meslekten utandığını itiraf etti.

'ELVİS PRESLEY GİBİ BİR ROCK YILDIZI OLMAYA KARAR VERDİM'

Annesi, teyzesi ve anneannesiyle büyüdüğünden bahseden Teoman, 'Babam 2 yaşında öldüğü için bir erkek figürü tanımadım. Bu yüzden benim erkek figürlerim Zagor, Elvis Presley falan oldu. Ürkek bir çocuk olarak yetişiyorsun. Sana güven veren bir babanın eksikliği stres yaratıyor insanda. Huzursuz biri olup çıkıyorsun sonunda. Onlarla büyümem kadınlığın o inceliğini öğrenmemi sağladı. Fazla maço olmayan alanlarda büyüdüm' dedi.

'Hayatım kahramanlarıma özenmekle geçti ve hala kahramanlarım var' diyen Teoman, '12-13 yaşında Elvis Presley gibi bir rock yıldızı olmaya karar verdim ve bunu söyledim' ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Açıklamalar...
Yine Buca Yine Kriz! Sendikadan CHP’li Başkan Duman’a Ültimatom
Bakan Göktaş Desteği Duyurdu! 288 Milyon TL...
Arnavutköy'deki İETT Kazasından Acı Haber! Yaralılardan Biri Hayatını Kaybetti
İşbirliği Deniz Gücü Dengelerini Değiştirecek! İsrail'i Endişelendiren Denizcilik İttifakı
Katil Netanyahu'nun O Hareketi Dikkat Çekti!
ABD Kaosa Teslim! Eyaletler Karıştı...
Güllü Soruşturmasında Flaş Gelişme! Kan Ve Kıl Örnekleri Alınacak
Ali Mahir'in Skandalları Bitmiyor! 10 Milyon Lira...
Mobil Dolandırıcıların Yeni Hedefi TOKİ Başvuruları! Uzmanlar Uyardı
Büyük Vurgunda Hesap Zamanı! 200 Sanık Silivri'de Hakim Karşısına çıkıyor
Bilanço Ağırlaşıyor! Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 6 Bini Aştı
Sel Ve Hortum Felaketi! Dereler Taştı...
Yasa Dışı Bahis İle Topyekun Mücadele! Bahis Tuzağı Deşifre Edildi
Zehir Tacirlerine Ağır Darbe! 348 Kilogram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek çarpıcı açıklamalarda bulundu!
Acılı Anneye Devlet Koruması!
Gökyüzünde Tarih Yazdı! KIZILELMA’yı Uçuran Elif Ergin’den İlham Veren Hikaye
İhracatta Zirve! 'Mal Ve Hizmet İhracat Hedefini Aştık'
Bakan Şimşek açıkladı! 'Enflasyon beklentilerinde düşüş eğilimi sürüyor'
Meteoroloji Uyardı! Sağanak Yolda...

Meteoroloji Uyardı! Sağanak Yolda...

Airbus Üretimde Devrim Yapıyor!

Airbus Üretimde Devrim Yapıyor!

YouTube Music'ten Beklenen Özellik!

YouTube Music'ten Beklenen Özellik!

Kullanıcılar Tepkili! Daha Fazla Reklam...

Kullanıcılar Tepkili! Daha Fazla Reklam...

WhatsApp Konuşmaları Gizli Değil İddiası! İş Mahkemeye Taşındı

WhatsApp Konuşmaları Gizli Değil İddiası! İş Mahkemeye Taşındı

Ünlü Genetikçiden Şok İddia! İnsan Ömrü...

Ünlü Genetikçiden Şok İddia! İnsan Ömrü...