  • USD: 43,32 - 43,39
  • EURO: 51,45 - 51,54
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Serenay Sarıkaya'dan Eyfel Kulesi'ne Öpücük

Tatiline dair kesitleri paylaşan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın son paylaşımı Eyfel Kulesi'ne attığı öpücükle ilgili oldu.

Ekleme: 27.01.2026 - 09:59 Güncelleme: 27.01.2026 - 10:00 / Editör: Ozge Selin
Ekranların aranan yüzlerinden Serenay Sarıkaya, sevgilisi Mert Demir ile birlikte yeni yılı Fransa'nın başkenti Paris'te karşılamıştı.

TATİLDEN KALMA

Geçtiğimiz haftalarda yurda dönen Serenay Sarıkaya, tatiline ait bir fotoğrafı yeni paylaştı. Sarıkaya, Eyfel Kulesi'ne öpücük attığı bu fotoğrafı paylaştı.

Güzel oyuncunun bu paylaşımına da takipçilerinden beğeni yağdı.

EKRANLARDAN UZAK KALDI

Bir süredir ekranlardan uzak olan ve en son "Kimler Geldi Kimler Geçti" dizisinde rol alan oyuncu Serenay Sarıkaya; kariyeri, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Serenay Sarıkaya'dan Eyfel Kulesi'ne Öpücük
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Açıklamalar...
Yine Buca Yine Kriz! Sendikadan CHP’li Başkan Duman’a Ültimatom
Bakan Göktaş Desteği Duyurdu! 288 Milyon TL...
Arnavutköy'deki İETT Kazasından Acı Haber! Yaralılardan Biri Hayatını Kaybetti
İşbirliği Deniz Gücü Dengelerini Değiştirecek! İsrail'i Endişelendiren Denizcilik İttifakı
Katil Netanyahu'nun O Hareketi Dikkat Çekti!
ABD Kaosa Teslim! Eyaletler Karıştı...
Güllü Soruşturmasında Flaş Gelişme! Kan Ve Kıl Örnekleri Alınacak
Ali Mahir'in Skandalları Bitmiyor! 10 Milyon Lira...
Mobil Dolandırıcıların Yeni Hedefi TOKİ Başvuruları! Uzmanlar Uyardı
Büyük Vurgunda Hesap Zamanı! 200 Sanık Silivri'de Hakim Karşısına çıkıyor
Bilanço Ağırlaşıyor! Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 6 Bini Aştı
Sel Ve Hortum Felaketi! Dereler Taştı...
Yasa Dışı Bahis İle Topyekun Mücadele! Bahis Tuzağı Deşifre Edildi
Zehir Tacirlerine Ağır Darbe! 348 Kilogram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek çarpıcı açıklamalarda bulundu!
Acılı Anneye Devlet Koruması!
Gökyüzünde Tarih Yazdı! KIZILELMA’yı Uçuran Elif Ergin’den İlham Veren Hikaye
İhracatta Zirve! 'Mal Ve Hizmet İhracat Hedefini Aştık'
Bakan Şimşek açıkladı! 'Enflasyon beklentilerinde düşüş eğilimi sürüyor'
Meteoroloji Uyardı! Sağanak Yolda...

Meteoroloji Uyardı! Sağanak Yolda...

Airbus Üretimde Devrim Yapıyor!

Airbus Üretimde Devrim Yapıyor!

YouTube Music'ten Beklenen Özellik!

YouTube Music'ten Beklenen Özellik!

Kullanıcılar Tepkili! Daha Fazla Reklam...

Kullanıcılar Tepkili! Daha Fazla Reklam...

WhatsApp Konuşmaları Gizli Değil İddiası! İş Mahkemeye Taşındı

WhatsApp Konuşmaları Gizli Değil İddiası! İş Mahkemeye Taşındı

Ünlü Genetikçiden Şok İddia! İnsan Ömrü...

Ünlü Genetikçiden Şok İddia! İnsan Ömrü...