Serenay Sarıkaya'dan Eyfel Kulesi'ne Öpücük

Ekranların aranan yüzlerinden Serenay Sarıkaya, sevgilisi Mert Demir ile birlikte yeni yılı Fransa'nın başkenti Paris'te karşılamıştı.Geçtiğimiz haftalarda yurda dönen Serenay Sarıkaya, tatiline ait bir fotoğrafı yeni paylaştı. Sarıkaya, Eyfel Kulesi'ne öpücük attığı bu fotoğrafı paylaştı.Güzel oyuncunun bu paylaşımına da takipçilerinden beğeni yağdı.Bir süredir ekranlardan uzak olan ve en son "Kimler Geldi Kimler Geçti" dizisinde rol alan oyuncu Serenay Sarıkaya; kariyeri, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.