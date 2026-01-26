  • USD: 43,20 - 43,28
  • EURO: 50,71 - 50,80
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Testi Pozitif Çıktı Diziden Kovuldu!

Yasaklı madde testi pozitif çıkan ünlü yapımcı Timur Savcı'nın adı ve TimsBi yapım şirketi, altı sezondur yayınlanan Teşkilat dizisinin jeneriğinden çıkarıldı.

Ekleme: 26.01.2026 - 08:52 Güncelleme: 26.01.2026 - 08:54 / Editör: Ozge Selin
TRT 1'de yayınlanan ve altı sezondur ekran yolculuğunu sürdüren Teşkilat dizisinin jeneriğinde önemli bir değişiklik yapıldı. Dizinin yapımcısı Timur Savcı'nın adı, yeni bölümde jenerikte yer almadı. Aynı şekilde Savcı'nın ortağı olduğu TimsBi yapım şirketinin ismi de jenerikten çıkarıldı.

Testi Pozitif Çıktı Diziden Kovuldu!

YASAKLI MADDE TESTİ SONRASI İSİM SİLİNDİ

Yasaklı madde testipozitif çıkan Timur Savcı, geçtiğimiz günlerde ortağı olduğu yapım şirketinde de isim değişikliğine gitmişti. Bu gelişmelerin ardından, Teşkilat dizisinin yeni bölümünde yapımcılar Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın isimlerine ve TimsBi logosuna jenerikte yer verilmedi. Daha önce 163 hafta boyunca hem yapımcıların hem de yapım şirketinin adı dizinin jeneriğinde bulunuyordu.

EŞREF RÜYA'DA DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, altı sezondur devam eden Teşkilat dizisinin ekibi bundan böyle faturalarını TimsBi yerine Double Click adlı yeni bir şirket üzerinden kesecek. TRT cephesinde bu yönde değişiklikler yaşanırken, Kanal D ekranlarında yayınlanan ve aynı yapım şirketine ait olan Eşref Rüya dizisinde şu ana kadar herhangi bir jenerik ya da yapımcı değişikliği görülmedi.
Ev Hayali Gerçek oluyor! Bakan Kurum'dan 'İlk Evim Projesi' Paylaşımı
Alçak Provokasyon! PKK’lı Teröristlerden İslam Değerlerine Hakaret
Bağcılar'da Karbonmonoksit Faciası!
Papel Operasyonunda Flaş Gelişme!
Antalya İddianamesi Hazır! 41 Şüpheli İçin Soruşturma Başlıyor
Diyarbakır Emniyetine Saldırı Girişimi! Gözaltılar Başladı...
Lübnanlı İşadamına Bodrum Tuzağı! Organize Tapu Kumpası Deşifre Oldu
YPG'dEN Çocuk Esirlere Sistematik İşkence! 11-12 Yaşlarında Tutuklandılar
ABD'nin Uçak Gemisi İran Açıklarında!
İsrail Ateşkes Dinlemiyor! Bombardıman...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tarihi Tempo!
Ebubekir Şahin, Türk Telekom CEO'su olur olmaz kızının istifasını istedi
Şam Uluslararası Havalimanı’na Yönelik İddiaya İletişim Başkanlığı'ndan Yanıt!
Gazze'de Zulüm Bitmiyor! Can Kaybı 71 Bin...
Haldun Dormen'e Veda! Dakikalarca...
Emekliye Ek Ödeme! En Yüksek Promosyon...
ABD'DE İç Savaşın Ayak Sesleri!
Öğrencilere Af Geliyor! AK Parti Hazırladı...
Hukuksuzluk Davos'a Damga Vurdu!
AK Parti Çocuklar İçin Düğmeye Bastı!
Meteoroloji Uyardı! Dikkat...

Meteoroloji Uyardı! Dikkat...

Teknoloji Devi Şifreleri Devlete Teslim Etti!

Teknoloji Devi Şifreleri Devlete Teslim Etti!

OpenAl Kaynak Gösterdi!

OpenAl Kaynak Gösterdi!

Ubisoft Çalışanları İsyan Etti!

Ubisoft Çalışanları İsyan Etti!

Milleyha Kuş Cenneti Yeniden Doldu!

Milleyha Kuş Cenneti Yeniden Doldu!

O Telefon Rakiplere Taş Çıkarttı!

O Telefon Rakiplere Taş Çıkarttı!