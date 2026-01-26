  • USD: 43,20 - 43,28
Gökhan Tepe Kaza Geçirdi!

Şarkıcı Gökhan Tepe, önceki akşam sahne aldığı mekanda yaşadığı talihsiz kaza hakkında konuştu.

Ekleme: 26.01.2026 - 08:49 Güncelleme: 26.01.2026 - 08:51 / Editör: Ozge Selin
Şarkıcı Gökhan Tepe, önceki akşam Kozyatağı'nda bir mekanda sahneye çıktı. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü sanatçı, hem sağlık durumu hem de müzik dünyasına dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Gökhan Tepe Kaza Geçirdi!

SAKAT AYAK İLE SAHNEDE

Merdivenlerden inerken ayağını burktuğunu açıklayan Tepe, üç hafta boyunca ayağının koruma altında olacağını söyledi. Yaşadığı talihsiz kazayı esprili bir dille anlatan sanatçı, "25 yılda bir bana böyle olur, bu yıla da böyle başladık. Nazar şimdiden çıksın" diye konuştu. Tepe, fiziksel kısıtlamalara rağmen sahnede olacağını vurguladı.

'POP MÜZİK GERİDE KALDI'

2025 yılında pop ve rap müzik arasındaki rekabete dair görüşleri sorulan Tepe, bu konuyla ilgili olarak "Evet, rap müzik öne geçti. Son yıllarda pop müzik biraz geride kaldı" yorumunda bulundu. "2025 yılında pop müzikte bir hit çıktı mı?" sorusu karşısında bir süre düşünen Tepe, net bir yanıt veremedi.

Zeynep Bastık'ın hatırlatılması üzerine ise, "Evet, Zeynep'le güzel işler yapıldı" dedi. Hit şarkı üretmenin duygusal bir kırılma gerektirip gerektirmediği sorusuna ise Tepe şu sözlerle yanıt verdi: "Bu kişiye göre değişir. Ben mutlu olduğum zamanlarda hit şarkılar çıkarırım. Bazıları ise ayrılık ya da aşk acısı yaşarken üretir."



Meteoroloji Uyardı! Dikkat...

Teknoloji Devi Şifreleri Devlete Teslim Etti!

OpenAl Kaynak Gösterdi!

Ubisoft Çalışanları İsyan Etti!

Milleyha Kuş Cenneti Yeniden Doldu!

O Telefon Rakiplere Taş Çıkarttı!

