Funda Arar’dan yapay zeka yorumu

Ünlü şarkıcı Funda Arar, hayatın her alanına hızla giren yapay zekâya dair de dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Ekleme: 26.01.2026 - 10:21 Güncelleme: 26.01.2026 - 10:22 / Editör: Ozge Selin
"Yak Gel", "Senden Öğrendim", "Rum Havası" ve "Al Sevgilim" gibi unutulmaz şarkılara imza atan Türk pop müziğinin güçlü ve sevilen sesi Funda Arar, KKTC'deki bir otelde sevenleriyle buluştu.

60'lardan esinlenerek hazırlanan siyah elbisesi ve aksesuarlarıyla dikkat çeken Arar, yaklaşık 2 saat kaldığı sahnede sevilen eserlerini seslendirdi. Ünlü şarkıcı, sahne sonrası da samimi açıklamalarda bulundu.

"KORKUTUCU"

Funda Arar, hayatın her alanına giren yapay zeka hakkında ise şunları söyledi: "Yapay zeka bana korkutucu geliyor. Çünkü bazı şeylerin ele alınması lazım. Yasalarla birtakım düzenlemeler gerekli. Bazı şeyler iyiye gitmiyor. Bazı meslekler tamamen kaybolabilir. Bu da kötü sonuçlar doğurur."

"BIKKINLIK GELDİ"

"Sosyal medyadan bıkkınlık geldi. Hep aynı şeyler" diyerek genel bir yorgunluğunu da dile getiren ünlü sanatçı, sözlerini sakınmadı. İnsanların sürekli konum ve yemek paylaşmasını eleştiren Arar, "Buradayım, şuradayım, bunu yedim, şunu içtim… Eee tamam ne yapalım yani?" sözleriyle tepkisini net bir şekilde ortaya koydu.

