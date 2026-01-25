  • USD: 43,20 - 43,28
Yasemin Kay Allen Evlendi!

Ayrılık da Sevdaya Dahil dizisindeki performansıyla konuşulan Yasemin Kay Allen sessiz sedasız evlendi. Bir süredir eski FBI ajanı Erdal Kaya ile aşk yaşayan oyuncu, Las Vegas’ta gerçekleşen nikâhla evlendi.

Ekleme: 25.01.2026 - 09:33 Güncelleme: 25.01.2026 - 09:34
Oyuncu Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya, aşklarına bir şans daha verip barışmıştı. Çift sessiz sedasız evlilik kararı aldı. Yasemin Kay Allen eski FBI Ajanı Erdal Kaya ile Las Vegas'ta dünyaevine girdi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Türkiye saatine göre 05.00'te kıyılan nikaha çiftin yakın dostları online bağlantı yoluyla katılırken, romantik törende duygusal anlar yaşandı.

İlk kez nikah masasına oturan Yasemin Kay Allen, tören sırasında gözyaşlarını tutamadı. Sade ve samimi bir atmosferde gerçekleşen nikahın ardından Erdal Kaya, eşini kucağına alarak salondan çıktı.
Meteoroloji Tek Tek Sıraladı! Kar Yağışı Geliyor

Şaşkına Çeviren Yazı! Bağımlılardan Bıktı Camına Astı

Ay'ın Karanlık Yüzünde Tespit Edildi! Bilim İnsanları Şaşkın

Milleyha Kuş Cenneti Yeniden Doldu!

O Telefon Rakiplere Taş Çıkarttı!

