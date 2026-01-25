Survivor'da Büyük Sürpriz!

Survivor yeni yarışmacılar, adil durum konseyinde belli oldu. Acun Ilıcalı yedeklerden gelen yarışmacıları açıkladı. Survivor'da 4 gün sürecek özel bir “Survivor Kupası” etabında yer alacak isimler arasında Nagihan Karadere öne çıktı. Sosyal medyada bu dönüşü destekleyenler olsa da bazı seyirciler duruma sosyal medyadan tepki gösterdi. Bunun sebebi ise Nagihan'ın kısa süre önce yaptığı paylaşım...Survivor Nagihan yarışmadan kısa süre önce ağlayarak açıklama yapmış ve 'Survivor'ın S'sini duymak istemiyorum' demişti ve şunları söylemişti:'Canımın derdine düştüm. Ağır sıkıntılar yaşıyorum dualarınızı istiyorum. Survivor'ın S'sini duymak istemiyorum. Benim için Survivor tamamen kapandı.'Survivor Nagihan'ın bu sözlerden sonra adaya dönmesi eleştirileri de beraberinde getirdi. Bazı seyirciler 'Mevsimlik işçi gibi', 'Sıktı artık bu kadın', 'O kadar ağlayıp sızlandıktan sonra yine gelmiş' eleştirilerinde bulundu.Ancak Nagihan'ın gelişine çok sevinenler de vardı. Sosyal medyad 'Kraliçe döndü' yorumları yapıldı.