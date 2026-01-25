  • USD: 43,20 - 43,28
  • EURO: 50,71 - 50,80
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Survivor'da Büyük Sürpriz!

Survivor’da yedeklerden adaya dönen isimler adil durum konseyinde açıklandı. Acun Ilıcalı’nın duyurduğu yeni yarışmacılar arasında Nagihan Karadere’nin yer alması sosyal medyayı ikiye bölerken, daha önce yaptığı “Survivor’ın S’sini duymak istemiyorum” açıklaması tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Ekleme: 25.01.2026 - 09:38 Güncelleme: 25.01.2026 - 09:40 / Editör: Ozge Selin
Survivor yeni yarışmacılar, adil durum konseyinde belli oldu. Acun Ilıcalı yedeklerden gelen yarışmacıları açıkladı. Survivor'da 4 gün sürecek özel bir “Survivor Kupası” etabında yer alacak isimler arasında Nagihan Karadere öne çıktı. Sosyal medyada bu dönüşü destekleyenler olsa da bazı seyirciler duruma sosyal medyadan tepki gösterdi. Bunun sebebi ise Nagihan'ın kısa süre önce yaptığı paylaşım...

Survivor'da Büyük Sürpriz!

Survivor Nagihan yarışmadan kısa süre önce ağlayarak açıklama yapmış ve 'Survivor'ın S'sini duymak istemiyorum' demişti ve şunları söylemişti:

'Canımın derdine düştüm. Ağır sıkıntılar yaşıyorum dualarınızı istiyorum. Survivor'ın S'sini duymak istemiyorum. Benim için Survivor tamamen kapandı.'

Survivor Nagihan'ın bu sözlerden sonra adaya dönmesi eleştirileri de beraberinde getirdi. Bazı seyirciler 'Mevsimlik işçi gibi', 'Sıktı artık bu kadın', 'O kadar ağlayıp sızlandıktan sonra yine gelmiş' eleştirilerinde bulundu.

Ancak Nagihan'ın gelişine çok sevinenler de vardı. Sosyal medyad 'Kraliçe döndü' yorumları yapıldı.
Gazze'de Zulüm Bitmiyor! Can Kaybı 71 Bin...
Haldun Dormen'e Veda! Dakikalarca...
Emekliye Ek Ödeme! En Yüksek Promosyon...
ABD'DE İç Savaşın Ayak Sesleri!
Öğrencilere Af Geliyor! AK Parti Hazırladı...
Hukuksuzluk Davos'a Damga Vurdu!
AK Parti Çocuklar İçin Düğmeye Bastı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
BAKAN ERSOY 2026 TÜRKİYE KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ ÇALIŞMALARINI RESMEN BAŞLATTI! BU YIL 26 ŞEHİRDE FESTİVAL VAR
Ekonomide Yeni Dönem! Mehmet Şimşek'ten Fitch yorumu
Aylık Gelirleri 50 Milyon TL! Tüm Parayı Yurt Dışına Kaçırmışlar
Beyaz Saray'da Yapay Zekalı Grönland Paylaşımı! Penguenleri Kucaklayın
MSB Tatbikat Anını Paylaştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sözleri Yeniden Akıllara Geldi
Çeteye Büyük Darbe! Bayğaralar Suç Örgütüne Operasyon
İBB'ye Bağlı Kreşte Skandal! Mağdur Çocuk Tek Tek Anlattı
Tel Aviv'de Alarm Zilleri! Netanyahu’nun Diplomatik Yenilgisi
ABD'nin Boşluğunu Suriye Dolduracak! Türkiye'nin Savunduğu 'Tek Devlet Tek Ordu' Süreci Güçleniyor
Dün Yeşil Alan Bugün İmar! Levent Sakinleri Rant Değil Nefes İstiyor
Trump 'Büyük Aptallık' Demişti! İngiltere Geri Çekmek Zorunda Kaldı
İmralı’dan Devlete Sadakat Açıklaması! Görüşmenin Tutanakları Yayınlandı
Meteoroloji Tek Tek Sıraladı! Kar Yağışı Geliyor

Meteoroloji Tek Tek Sıraladı! Kar Yağışı Geliyor

Şaşkına Çeviren Yazı! Bağımlılardan Bıktı Camına Astı

Şaşkına Çeviren Yazı! Bağımlılardan Bıktı Camına Astı

Ay'ın Karanlık Yüzünde Tespit Edildi! Bilim İnsanları Şaşkın

Ay'ın Karanlık Yüzünde Tespit Edildi! Bilim İnsanları Şaşkın

Milleyha Kuş Cenneti Yeniden Doldu!

Milleyha Kuş Cenneti Yeniden Doldu!

O Telefon Rakiplere Taş Çıkarttı!

O Telefon Rakiplere Taş Çıkarttı!