Serdar Ortaç Kaza Geçirdi!

MS hastası olan Serdar Ortaç sahnede dengesini kaybedip yere düştü. Ekip arkadaşlarının desteğiyle kaldırılan Ortaç’ın bu sırada şarkı söylemeye devam etmesi de dikkat çekti.

Ekleme: 25.01.2026 - 09:35 Güncelleme: 25.01.2026 - 09:36 / Editör: Ozge Selin
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, verdiği son konserde sahnede yere düştü. Hayranlarını korkutan o anlar kameraya yansırken, Serdar Ortaç'ın sahnede düştüğü anlar ve son durumu merak edildi.

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, dün akşam verdiği konserde sevenlerini korkuttu. Sahnede şarkısını seslendirdiği sırada bir anda dengesini kaybederek yere düşen Ortaç'a hemen sahnedekiler yardımcı oldu.

Uzun süredir MS (Multipl Skleroz) hastalığı ile mücadele eden Serdar Ortaç sahnede yaşadığı bu talihsiz olay sırasında da şarkı söyleyeme devam etmesi dikkat çekti.

Olayın ardından Serdar Ortaç kısa bir açıklama yaparak "Konsere çıkıyorum bir şeyim yok ayağım pervaneye dolandı o yüzden düştüm. İyiyim çok iyiyim" dedi.


Meteoroloji Tek Tek Sıraladı! Kar Yağışı Geliyor

Şaşkına Çeviren Yazı! Bağımlılardan Bıktı Camına Astı

Ay'ın Karanlık Yüzünde Tespit Edildi! Bilim İnsanları Şaşkın

Milleyha Kuş Cenneti Yeniden Doldu!

O Telefon Rakiplere Taş Çıkarttı!

