Fatma Girik'e Vefasızlık!

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Fatma Girik, Bodrum'daki mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Ancak anma törenine sadece 10 kişinin katılması dikkatleri çekti.

Ekleme: 25.01.2026 - 09:41 Güncelleme: 25.01.2026 - 09:43
1956-2012 yılları arasında 200'den fazla sinema filmi ve dizide rol alan Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Fatma Girik, yaşamının son dönemlerini Bodrum'un Torba Mahallesi'nde geçirdi.

Girik, Covid-19'a bağlı viral pnömoni tedavisi görürken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu 24 Ocak 2022 tarihinde hayatını kaybetti.

Fatma Girik'e Vefasızlık!

SADECE 10 KİŞİYLE ANILDI

79 yaşında vefat eden sanatçı defnedildiği Torba Mezarlığı'nda düzenlenen törenle anıldı. Törene Fatma Girik'in kardeşi Müyesser Girik, birkaç mahalle sakini ile Bodrum Belediyesi görevlileri katıldı. Anma törenine yaklaşık 10 kişi ile 8 basın mensubunun katılması dikkat çekti.

DUALAR OKUNDU

Törende Fatma Girik ve aynı mezarlığa defnedilen Girik'in annesi Münevver Ukav, Yönetmen Memduh Ün ile sanatçı Akrep Nalan için dualar okundu. Tören sonrası basın mensuplarına kısa bir konuşma yapan Müyesser Girik, 'Arıyoruz, özlüyoruz' dedi.
