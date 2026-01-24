Verdiği Kiloların Sırrını Açıkladı

Komedi yapımlarıyla tanınan ve eşi Barış Arduç ile konuşulan oyuncu Gupse Özay, yaşadığı değişimle gündeme geldi.Özay, son dönemde verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çekti.Özay'ın tanısı konulan 'ülseratif kolit' hastalığıyla mücadele ettiği öğrenildi.Kronik bir bağırsak hastalığı olan 'ülseratif kolit'e yakalandığını açıklayan Özay, "Hastalığın iyi yanı zayıflamak" dedi.Ülseratif kolit kalın bağırsağı tutan iltihabi bir hastalıktır ve kronik seyirlidir.Genetik yatkınlık, bağırsak mikrobiyotasındaki değişiklikler, ani stresler ve çevresel faktörler hastalığın ortaya çıkmasında rol oynar.Hastalık günlük yaşamı ciddi şekilde etkileyebilir.Karın ağrısı, ishal, kanlı dışkılama, günde 15-20'ye varan tuvalete çıkma, ateş, kilo kaybı ve ciddi zayıflama görülebilir.Ülseratif kolitin tanısı oldukça kolaydır.Günümüzde bu hastalık için çok etkili ilaçlar bulunuyor.Tedavi edilen hastalarda ise günlük yaşamı doğrudan rahatlatıcı sonuçlar alınıyor.