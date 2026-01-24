  • USD: 43,20 - 43,28
  • EURO: 50,71 - 50,80
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Verdiği Kiloların Sırrını Açıkladı

Ünlü oyuncu Gupse Özay, son zamanlarda verdiği kilolar ile konuşulmaya başlamıştı. Özay, zayıflamasının nedeninin yakalandığı 'ülseratif kolit' hastalığı olduğunu açıkladı.

Ekleme: 24.01.2026 - 12:32 Güncelleme: 24.01.2026 - 12:33 / Editör: Ozge Selin
Komedi yapımlarıyla tanınan ve eşi Barış Arduç ile konuşulan oyuncu Gupse Özay, yaşadığı değişimle gündeme geldi.

Özay, son dönemde verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çekti.

"KİLO VERMEMİN SEBEBİ MÜCADELE ETTİĞİM HASTALIĞIM"

Özay'ın tanısı konulan 'ülseratif kolit' hastalığıyla mücadele ettiği öğrenildi.

Kronik bir bağırsak hastalığı olan 'ülseratif kolit'e yakalandığını açıklayan Özay, "Hastalığın iyi yanı zayıflamak" dedi.

ÜLSERATİF KOLİT NEDİR?

Ülseratif kolit kalın bağırsağı tutan iltihabi bir hastalıktır ve kronik seyirlidir.

Genetik yatkınlık, bağırsak mikrobiyotasındaki değişiklikler, ani stresler ve çevresel faktörler hastalığın ortaya çıkmasında rol oynar.

HASTALIK GÜNDE 20 KEZ TUVALETE ÇIKARABİLİYOR

Hastalık günlük yaşamı ciddi şekilde etkileyebilir.

Karın ağrısı, ishal, kanlı dışkılama, günde 15-20'ye varan tuvalete çıkma, ateş, kilo kaybı ve ciddi zayıflama görülebilir.

TANISI VE TEDAVİSİ NASIL GERÇEKLEŞİR?

Ülseratif kolitin tanısı oldukça kolaydır.

Günümüzde bu hastalık için çok etkili ilaçlar bulunuyor.

Tedavi edilen hastalarda ise günlük yaşamı doğrudan rahatlatıcı sonuçlar alınıyor.

Verdiği Kiloların Sırrını Açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İran’da kanlı bilanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 137’ye yükseldi
BAKAN ERSOY 2026 TÜRKİYE KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ ÇALIŞMALARINI RESMEN BAŞLATTI! BU YIL 26 ŞEHİRDE FESTİVAL VAR
Ekonomide Yeni Dönem! Mehmet Şimşek'ten Fitch yorumu
Aylık Gelirleri 50 Milyon TL! Tüm Parayı Yurt Dışına Kaçırmışlar
Beyaz Saray'da Yapay Zekalı Grönland Paylaşımı! Penguenleri Kucaklayın
MSB Tatbikat Anını Paylaştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sözleri Yeniden Akıllara Geldi
Çeteye Büyük Darbe! Bayğaralar Suç Örgütüne Operasyon
İBB'ye Bağlı Kreşte Skandal! Mağdur Çocuk Tek Tek Anlattı
Tel Aviv'de Alarm Zilleri! Netanyahu’nun Diplomatik Yenilgisi
ABD'nin Boşluğunu Suriye Dolduracak! Türkiye'nin Savunduğu 'Tek Devlet Tek Ordu' Süreci Güçleniyor
Dün Yeşil Alan Bugün İmar! Levent Sakinleri Rant Değil Nefes İstiyor
Trump 'Büyük Aptallık' Demişti! İngiltere Geri Çekmek Zorunda Kaldı
İmralı’dan Devlete Sadakat Açıklaması! Görüşmenin Tutanakları Yayınlandı
Raylarda Tarihi Adım! Bakan Uraloğlu açıkladı
İran'dan ABD'ye Sert Uyarı! Topyekün Savaş Sayılacak
AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir'in CHP'yi Silen Projesi!
5 Günlük Bebeğe Şiddet! Acı Gerçeği Ailenin Avukatı Açıkladı!
Trump'la Dalga Geçti! Elon Musk'ın O Sözleri...
Fransa'da Terör Sevicilerden Eylem!
Apple ve AB Arasında İpler Gerildi!

Apple ve AB Arasında İpler Gerildi!

En Kötü Şifreler Belli Oldu! Kullanıyorsanız...

En Kötü Şifreler Belli Oldu! Kullanıyorsanız...

Ay'ın Karanlık Yüzünde Tespit Edildi! Bilim İnsanları Şaşkın

Ay'ın Karanlık Yüzünde Tespit Edildi! Bilim İnsanları Şaşkın

Instagram'da Takip Etme Tarih Oluyor!

Instagram'da Takip Etme Tarih Oluyor!

Milleyha Kuş Cenneti Yeniden Doldu!

Milleyha Kuş Cenneti Yeniden Doldu!

O Telefon Rakiplere Taş Çıkarttı!

O Telefon Rakiplere Taş Çıkarttı!