Ufuk Özkan'a donör bulundu

2023'te siroz teşhisi konulan ve yaklaşık iki yıldır tedavi süreci devam eden oyuncu Ufuk Özkan, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldı.Ufuk Özkan'a donör bulunması adına sosyal medyadan da paylaşımda bulunuldu.Ünlü oyuncuya donör bulundu.Daha önce Ufuk Özkan'ın rol aldığı bir dizide kamera arkasında çalışan bir kişinin, donör olduğu belirtildi.Basına yansıyan haberlerin ardından Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan da açıklama yaptı.Özkan; "Çok şükür donör arayışında artık sonlara geldiğimizi söyleyebiliriz. Süreç şu an itibarıyla yüzde 90 oranında olumlu ilerlemektedir. Her şeyin olumlu devam etmesi halinde pazartesi günü doktorlarımızla birlikte sürece dair sonuçları sizinle paylaşacağız. Birlikte bu süreçte yanımızda olan, bizi hiçbir an yalnız hissettirmeyen herkese yürekten teşekkür ederiz. Ağabeyim Ufuk Özkan adına ve ailemiz adına sonsuz teşekkürler." dedi.