  • USD: 43,20 - 43,28
  • EURO: 50,71 - 50,80
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ufuk Özkan'a donör bulundu

Karaciğer nakli bekleyen Ufuk Özkan'a donör bulunduğu öğrenildi. Ünlü oyuncuya, daha önce rol aldığı bir dizide kamera arkasında çalışan bir kişinin donör olduğu belirtildi.

Ekleme: 24.01.2026 - 10:56 Güncelleme: 24.01.2026 - 10:57 / Editör: Ozge Selin
2023'te siroz teşhisi konulan ve yaklaşık iki yıldır tedavi süreci devam eden oyuncu Ufuk Özkan, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldı.

Ufuk Özkan'a donör bulunması adına sosyal medyadan da paylaşımda bulunuldu.

DONÖR BULUNDU

Ünlü oyuncuya donör bulundu.

Daha önce Ufuk Özkan'ın rol aldığı bir dizide kamera arkasında çalışan bir kişinin, donör olduğu belirtildi.

AÇIKLAMA YAPILDI

Basına yansıyan haberlerin ardından Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan da açıklama yaptı.

Özkan; "Çok şükür donör arayışında artık sonlara geldiğimizi söyleyebiliriz. Süreç şu an itibarıyla yüzde 90 oranında olumlu ilerlemektedir. Her şeyin olumlu devam etmesi halinde pazartesi günü doktorlarımızla birlikte sürece dair sonuçları sizinle paylaşacağız. Birlikte bu süreçte yanımızda olan, bizi hiçbir an yalnız hissettirmeyen herkese yürekten teşekkür ederiz. Ağabeyim Ufuk Özkan adına ve ailemiz adına sonsuz teşekkürler." dedi.

Ufuk Özkan'a donör bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İran’da kanlı bilanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 137’ye yükseldi
BAKAN ERSOY 2026 TÜRKİYE KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ ÇALIŞMALARINI RESMEN BAŞLATTI! BU YIL 26 ŞEHİRDE FESTİVAL VAR
Ekonomide Yeni Dönem! Mehmet Şimşek'ten Fitch yorumu
Aylık Gelirleri 50 Milyon TL! Tüm Parayı Yurt Dışına Kaçırmışlar
Beyaz Saray'da Yapay Zekalı Grönland Paylaşımı! Penguenleri Kucaklayın
MSB Tatbikat Anını Paylaştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sözleri Yeniden Akıllara Geldi
Çeteye Büyük Darbe! Bayğaralar Suç Örgütüne Operasyon
İBB'ye Bağlı Kreşte Skandal! Mağdur Çocuk Tek Tek Anlattı
Tel Aviv'de Alarm Zilleri! Netanyahu’nun Diplomatik Yenilgisi
ABD'nin Boşluğunu Suriye Dolduracak! Türkiye'nin Savunduğu 'Tek Devlet Tek Ordu' Süreci Güçleniyor
Dün Yeşil Alan Bugün İmar! Levent Sakinleri Rant Değil Nefes İstiyor
Trump 'Büyük Aptallık' Demişti! İngiltere Geri Çekmek Zorunda Kaldı
İmralı’dan Devlete Sadakat Açıklaması! Görüşmenin Tutanakları Yayınlandı
Raylarda Tarihi Adım! Bakan Uraloğlu açıkladı
İran'dan ABD'ye Sert Uyarı! Topyekün Savaş Sayılacak
AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir'in CHP'yi Silen Projesi!
5 Günlük Bebeğe Şiddet! Acı Gerçeği Ailenin Avukatı Açıkladı!
Trump'la Dalga Geçti! Elon Musk'ın O Sözleri...
Fransa'da Terör Sevicilerden Eylem!
Apple ve AB Arasında İpler Gerildi!

Apple ve AB Arasında İpler Gerildi!

En Kötü Şifreler Belli Oldu! Kullanıyorsanız...

En Kötü Şifreler Belli Oldu! Kullanıyorsanız...

Ay'ın Karanlık Yüzünde Tespit Edildi! Bilim İnsanları Şaşkın

Ay'ın Karanlık Yüzünde Tespit Edildi! Bilim İnsanları Şaşkın

Instagram'da Takip Etme Tarih Oluyor!

Instagram'da Takip Etme Tarih Oluyor!

Milleyha Kuş Cenneti Yeniden Doldu!

Milleyha Kuş Cenneti Yeniden Doldu!

O Telefon Rakiplere Taş Çıkarttı!

O Telefon Rakiplere Taş Çıkarttı!