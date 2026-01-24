  • USD: 43,20 - 43,28
Dilan Çiçek Deniz'den samimi itiraf

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile bir dönem sosyal anksiyete ile mücadele ettiği itirafında bulundu.

Ekleme: 24.01.2026 - 10:57 Güncelleme: 24.01.2026 - 10:58 / Editör: Ozge Selin
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, son yaptığı samimi paylaşımıyla dikkat çekti.

Deniz, paylaşımında bir dönem sosyal anksiyete ile verdiği mücadeleye ilişkin itiraflarda bulundu.

"YATAĞIMDAN ÇIKAMAYACAĞIMI SANIYORDUM"

Oyuncu paylaşımında, "Ben bir orman evinde yaşıyorum. Toplantılara gitmek, sosyalleşmek ve market alışverişi yapmak zorunda olduğum için kalabalığa karışmam gerekiyor. Bir süredir sosyal anksiyetemin beni ele geçirdiğini ve evimden hatta yatağımdan çıkamayacağımı sanıyordum.

Fakat uyandığım her sabahın, yeni hayatımın ilk günü olduğunu kendime tekrar hatırlattım. Sonra kara bulutlar dağıldı, bütün hücrelerim umutla doldu… Bugün eve dönüş yolunda küçük bir çekim yaparak keyifle eve girdim. Kendimi hayatın hafifliğine ve ferahlığına bıraktım." ifadelerine yer verdi.

