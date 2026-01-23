Kısmetse Olur Cansel Satışa Çıkardı!

Kısmetse Olur programının Aşkın Gücü formatıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Cansel Ayanoğlu, bu kez özel hayatı ya da paylaşımlarıyla değil, satışa çıkardığı lüks aracıyla gündeme geldi.LÜKS DONANIMLARI TEK TEK SIRALADISosyal medyada aktif paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Ayanoğlu, pembe renkli lüks aracını satmak için ilan yayımladı. İlanda gece paketi, Burmester ses sistemi, panoramik cam tavan, ısıtmalı koltuklar, kör nokta uyarı sistemi, AMG iç tasarım ve tüm bakımlarının yetkili serviste yapıldığı bilgilerine yer verdi.Ayanoğlu, aracına 4 milyon 800 bin TL fiyat biçti. Belirlenen rakam kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekerken, çok sayıda kişi fiyatı yüksek bulduğunu dile getirdi. Lüks donanımlara rağmen istenen bedel, takipçileri arasında tartışma konusu oldu.