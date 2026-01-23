  • USD: 43,22 - 43,30
  • EURO: 50,54 - 50,63
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kısmetse Olur Cansel Satışa Çıkardı!

Kısmetse Olur programının yıldız isimlerinden Cansel Ayanoğlu, lüks aracını satışa çıkardı. Fiyatıyla dudak uçuklatan araç, Ayanoğlu'nun lüks yaşam tarzını yansıtıyor. İstediği rakam, aracın lüks ve konforunu gözler önüne seriyor.

Ekleme: 23.01.2026 - 10:49 Güncelleme: 23.01.2026 - 10:50 / Editör: Ozge Selin
Kısmetse Olur programının Aşkın Gücü formatıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Cansel Ayanoğlu, bu kez özel hayatı ya da paylaşımlarıyla değil, satışa çıkardığı lüks aracıyla gündeme geldi.LÜKS DONANIMLARI TEK TEK SIRALADI

Kısmetse Olur Cansel Satışa Çıkardı!

Sosyal medyada aktif paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Ayanoğlu, pembe renkli lüks aracını satmak için ilan yayımladı. İlanda gece paketi, Burmester ses sistemi, panoramik cam tavan, ısıtmalı koltuklar, kör nokta uyarı sistemi, AMG iç tasarım ve tüm bakımlarının yetkili serviste yapıldığı bilgilerine yer verdi.

FİYATI SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Ayanoğlu, aracına 4 milyon 800 bin TL fiyat biçti. Belirlenen rakam kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekerken, çok sayıda kişi fiyatı yüksek bulduğunu dile getirdi. Lüks donanımlara rağmen istenen bedel, takipçileri arasında tartışma konusu oldu.
Trump'la Dalga Geçti! Elon Musk'ın O Sözleri...
Fransa'da Terör Sevicilerden Eylem!
O Teröristleri Aileleri Reddetti! Namaz Kılınmadı...
Bakan Bolat duyurdu! İhracatçılar için yeni destek programı
5 Günlük Bebeğe Şiddet! Acı Gerçeği Ailenin Avukatı Açıkladı!
İETT Otobüsü Ormana Uçtu!
Ümit Cinayetinde Şoke Eden Detaylar! 'Hepinizi Keserim Sabaha Hatırlamam'
Yürek Yakan Cinayetin Yıl Dönümü! Mattia Ahmet Minguzzi İçin Aynı Yerde Anma
Papel'e Kara Para Operasyonu!
Özgür Özel'den Rüşvet ve Yolsuzluk İtirafı! İBB'deki Kirli Çarkı Kabul Etti
ABD Basını Türkiye Liderliğini Yazdı!
Iraklı Diplomata Bakıcı Şoku! 'Nakit Paramı Alıp Kaçtılar'
Bakan Yerlikaya açıkladı! 17 il merkezli 'siber dolandırıcılık' operasyonu
Refah Sınır Kapısı Açılıyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Balıkçılar İBB'ye Çağrıda Bulundu!
Merkez Bankası Açıkladı! Faiz Beklentisi...
CHP'li İç Karışlık! Konak Belediyesi’nde Sular Durulmuyor
Esnafa Can Suyu! Ömer Bolat’tan 100 Milyon TL’lik Finansman Müjdesi
Akılalmaz Olay! Iban Verdikten Sonra...
Meteoroloji Uyardı! Kar Geri Mi Geliyor?

Meteoroloji Uyardı! Kar Geri Mi Geliyor?

Sakın Çöpe Atmayın! Eski Telefonların İçindeki Gizli Hazine...

Sakın Çöpe Atmayın! Eski Telefonların İçindeki Gizli Hazine...

Netflix Rekor Kırdı! Reklam Geliri...

Netflix Rekor Kırdı! Reklam Geliri...

Mars’ta İlk Kez Görüntülendi! Bilim İnsanları Bile Şokta

Mars’ta İlk Kez Görüntülendi! Bilim İnsanları Bile Şokta

Su İflası Dönemine Girildi! Rapor Yayınlandı...

Su İflası Dönemine Girildi! Rapor Yayınlandı...

ChatGPT Hesabınız Tehlikede!

ChatGPT Hesabınız Tehlikede!