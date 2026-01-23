  • USD: 43,22 - 43,30
  • EURO: 50,54 - 50,63
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Icardi'den tepki geldi

Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara'nın sosyal medya hesabından "Sonsuza dek aile olacağız" açıklamasına tepki göstererek, "Yalan söylüyor. Kızlarımı bana göstermemek için mahkemeye başvurdu, benden 7 milyon Euro çaldı." dedi.

Ekleme: 23.01.2026 - 11:56 Güncelleme: 23.01.2026 - 11:57 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara ile sık sık gündeme geliyor.

Olaylı bir şekilde boşanan ikilinin arası tam düzeldi derken, yine karşı karşıya geldiler.

Icardı, Nara'nın sosyal medya hesabından yaptığı göndermeye sert tepki gösterdi.

NARA: SONSUZA DEK AİLE OLACAĞIZ

Wanda Nara, sosyal medyada bir takipçisinin, "Mauro ile aran nasıl?" sorusuna; "Şans eseri son zamanlarda çocuklarımın babalarıyla çok fazla diyalog var. Bazen hemfikir oluyoruz, bazen olmuyoruz ama durum çok gelişti. Sonsuza dek aile olacağız" yanıtını vermişti.

ICARDI'DE SERT TEPKİ GELDİ

Mauro Icardi, Wanda Nara'nın bu açıklamalarına çok sinirlendi.

Arjantinli yıldız; "Yalan söylüyor. Kızlarımı bana göstermemek için mahkemeye başvurdu, benden 7 milyon Euro çaldı. Kendi çöküşünün zirvesinde. Asla ailemden biri olamayacak. Tek bağ, çocuklarımın annesi olması" dedi.

Icardi'den tepki geldi

Icardi'den tepki geldi

Icardi'den tepki geldi
Trump'la Dalga Geçti! Elon Musk'ın O Sözleri...
Fransa'da Terör Sevicilerden Eylem!
O Teröristleri Aileleri Reddetti! Namaz Kılınmadı...
Bakan Bolat duyurdu! İhracatçılar için yeni destek programı
5 Günlük Bebeğe Şiddet! Acı Gerçeği Ailenin Avukatı Açıkladı!
İETT Otobüsü Ormana Uçtu!
Ümit Cinayetinde Şoke Eden Detaylar! 'Hepinizi Keserim Sabaha Hatırlamam'
Yürek Yakan Cinayetin Yıl Dönümü! Mattia Ahmet Minguzzi İçin Aynı Yerde Anma
Papel'e Kara Para Operasyonu!
Özgür Özel'den Rüşvet ve Yolsuzluk İtirafı! İBB'deki Kirli Çarkı Kabul Etti
ABD Basını Türkiye Liderliğini Yazdı!
Iraklı Diplomata Bakıcı Şoku! 'Nakit Paramı Alıp Kaçtılar'
Bakan Yerlikaya açıkladı! 17 il merkezli 'siber dolandırıcılık' operasyonu
Refah Sınır Kapısı Açılıyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Balıkçılar İBB'ye Çağrıda Bulundu!
Merkez Bankası Açıkladı! Faiz Beklentisi...
CHP'li İç Karışlık! Konak Belediyesi’nde Sular Durulmuyor
Esnafa Can Suyu! Ömer Bolat’tan 100 Milyon TL’lik Finansman Müjdesi
Akılalmaz Olay! Iban Verdikten Sonra...
Meteoroloji Uyardı! Kar Geri Mi Geliyor?

Meteoroloji Uyardı! Kar Geri Mi Geliyor?

Sakın Çöpe Atmayın! Eski Telefonların İçindeki Gizli Hazine...

Sakın Çöpe Atmayın! Eski Telefonların İçindeki Gizli Hazine...

Netflix Rekor Kırdı! Reklam Geliri...

Netflix Rekor Kırdı! Reklam Geliri...

Mars’ta İlk Kez Görüntülendi! Bilim İnsanları Bile Şokta

Mars’ta İlk Kez Görüntülendi! Bilim İnsanları Bile Şokta

Su İflası Dönemine Girildi! Rapor Yayınlandı...

Su İflası Dönemine Girildi! Rapor Yayınlandı...

ChatGPT Hesabınız Tehlikede!

ChatGPT Hesabınız Tehlikede!