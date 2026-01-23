Davos'ta el ele geldiler

Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'na el ele katılan Katy Perry ile Justin Trudeau, hem basının hem de hayranlarının tüm ilgisini topladı.

Katy Perry ile sevgilisi Justin Trudeau, Davos'a birlikte gitti.Uzun süredir beraber olan ancak çok sık görüntü vermekten kaçınan çift, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda el ele yürüdü.Perry ile 54 yaşındaki Kanada'nın eski başbakanı Trudeau, İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen ve Dünya Ekonomik Forumu ile birlikte gerçekleştirilen Küresel Yumuşak Güç Zirvesi'ne katıldı.Trudeau, zirvede bir konuşma yaparken Perry de ekonomi ve siyasetten isimlerin arasında en öndeki yerini alarak sevgilisine destek verdi.Katy Perry ile Justin Trudeau, etkinliğe girerken el ele tutuşarak ve kameralara gülümseyerek poz verdi.