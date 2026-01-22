Birlikte Maç İzlediler
Galatasaray-Atletico Madrid maçını birlikte seyreden Kerem Bürsin ile Selin Yağcıoğlu, yeni bir paylaşımda bulundu.
Selin Yağcıoğlu ve Kerem Bürsin aşkı devam ediyor.
İkili, son olarak Galatasaray-Atletico Madrid maçını birlikte izledi.
ROMANTİK ANLAR
Selin Yağcıoğlu, Şampiyonlar Ligi'nin 7'nci haftasında oynanan Galatasaray-Atletico Madrid maçından romantik bir paylaşım yaptı.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM
Selin Yağcıoğlu, Kerem Bürsin ile yüzlerinin tam görünmediği formalı fotoğrafını sosyal medya hesabından yayımladı.
