  • USD: 43,22 - 43,29
  • EURO: 50,62 - 50,71
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bali'de hünerlerini sergiledi

Melis Sezen, tatil için gittiği Bali'de bir sahilde dans ettiği anlara ait görüntüleri, sosyal medya hesabından paylaştı.

Ekleme: 22.01.2026 - 10:33 Güncelleme: 22.01.2026 - 10:33 / Editör: Ozge Selin
Yaptığı danslarla dikkatleri üzerine çeken oyuncu Melis Sezen, o anları sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmiyor.

Tatil yapmak için Bali'ye giden Melis Sezen'den yeni görüntüler de geldi.

TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI

Sahilde dans eden Sezen, o anları kaydı aldı.

Dans videosunu takipçileriyle paylaşan Sezen'e yorum yağdı.

Bali'de hünerlerini sergiledi
Esnafa Can Suyu! Ömer Bolat’tan 100 Milyon TL’lik Finansman Müjdesi
Akılalmaz Olay! Iban Verdikten Sonra...
Yerli Turist 276 Milyar Harcadı!
Güvenlik kaynakları duyurdu! SDG hikayesi sona eriyor
Bakanlık ramazan ayı öncesi toplandı! 'Adil, dengeli, sürdürülebilir fiyat yapısı önceliğimiz'
İzmir Sular Altında! Trafik Kilit...
MSB Duyurdu! Bedelli Askerlik Yerleri Açıklandı
Gökyüzü Türkiye'ye Emanet! ASELSAN'ın Suriye Hamlesi İsrail'i Rahatsız Etti
Merkez Bankası Bugün Açıklıyor! Faiz Beklentisi...
İsrail Basını Suriye'yi Konuşuyor! ' Erdoğan'ın Stratejik Zaferi '
Teröre Darbe Üstüne Darbe! Suriye’de SDG/YPG’nin Nefesini Kesen 4 Kritik Dönüm Noktası
Özgür Özel'den Yılın İlk Operasyonu! Görevden Aldı...
Ankara'da Kritik Zirve! Görüşme Başladı...
Atlas Çağlayan Cinayetinde gelişme! 'Sıra Size Gelecek' Diye Tehditler Savurmuşlardı...
İsrail’den Atina’ya “İsrail şemsiyesi” Türkiye’ye Karşı Savunma Kalkanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli mesajlar
Devlet Bahçeli'den 'Bayrak' Açıklaması!
İletişim Başkanı'ndan 'Sanal Kumar' Açıklaması!
İstanbul Boğazı'nda Bulunan Cesete Kimlik Tespiti!
YPG/SDG’den Sonra Sıra İsrail’de Mi? ‘Başkan Erdoğan Stratejik Bir Zafer Kazandı’
Meteoroloji Uyardı! Kar Geri Mi Geliyor?

Meteoroloji Uyardı! Kar Geri Mi Geliyor?

Sakın Çöpe Atmayın! Eski Telefonların İçindeki Gizli Hazine...

Sakın Çöpe Atmayın! Eski Telefonların İçindeki Gizli Hazine...

Netflix Rekor Kırdı! Reklam Geliri...

Netflix Rekor Kırdı! Reklam Geliri...

Mars’ta İlk Kez Görüntülendi! Bilim İnsanları Bile Şokta

Mars’ta İlk Kez Görüntülendi! Bilim İnsanları Bile Şokta

Su İflası Dönemine Girildi! Rapor Yayınlandı...

Su İflası Dönemine Girildi! Rapor Yayınlandı...

ChatGPT Hesabınız Tehlikede!

ChatGPT Hesabınız Tehlikede!