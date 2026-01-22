Bali'de hünerlerini sergiledi
Melis Sezen, tatil için gittiği Bali'de bir sahilde dans ettiği anlara ait görüntüleri, sosyal medya hesabından paylaştı.
Yaptığı danslarla dikkatleri üzerine çeken oyuncu Melis Sezen, o anları sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmiyor.
Tatil yapmak için Bali'ye giden Melis Sezen'den yeni görüntüler de geldi.
TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI
Sahilde dans eden Sezen, o anları kaydı aldı.
Dans videosunu takipçileriyle paylaşan Sezen'e yorum yağdı.
