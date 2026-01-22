  • USD: 43,22 - 43,29
  • EURO: 50,62 - 50,71
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Aziz Yıldırım'ın Şıklığı Gündem Oldu!

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski Başkanı ve iş insanı Aziz Yıldırım'ın Bursa ziyareti sırasında bir dönercide çekilen görüntüleri, üzerindeki yaklaşık 100 bin TL değerindeki ceket ve ayakkabı kombinasyonuyla sosyal medyada gündem oldu.

Ekleme: 22.01.2026 - 09:18 Güncelleme: 22.01.2026 - 09:20 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski Başkanı iş insanı Aziz Yıldırım, Bursa ziyareti sırasında uğradığı dönercide görüntülendi. Yıldırım'ın sade bir mekanda tercih ettiği, toplam değeri 100 bin TL'yi bulan ceket ve ayakkabıdan oluşan kombini sosyal medyada günün en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Aziz Yıldırım'ın Şıklığı Gündem Oldu!

BURSA'NIN MEŞHUR LEZZETİ İÇİN MOLA VERDİ

İş insanı Aziz Yıldırım, Bursa'daki temasları sırasında kısa bir yemek molası verdi. Kentin simgesi olan Bursa kebabını tatmak için mütevazı bir lokantayı tercih eden Yıldırım, burada vatandaşların objektiflerine yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan kareler, Yıldırım'ın kendine has tarzını bir kez daha gözler önüne serdi.

FİYAT ETİKETLERİ DUDAK UÇUKLATTI

Paylaşılan fotoğraflarda en çok dikkat çeken detay, Yıldırım'ın giyim tercihlerinin piyasa değeri oldu. Yapılan incelemelerde, Yıldırım'ın üzerindeki ünlü bir markaya ait ceketin 49 bin 975 TL olduğu belirlendi. Yıldırım'ın kombinini tamamladığı lüks botların ise yaklaşık 990 Euro (50 bin 195 TL) değerinde olduğu görüldü.

Toplamda 100 bin TL'yi geçen bu kombin, kısa sürede binlerce paylaşım ve yorum alarak magazin sayfalarının üst sıralarına yerleşti.
Esnafa Can Suyu! Ömer Bolat’tan 100 Milyon TL’lik Finansman Müjdesi
Akılalmaz Olay! Iban Verdikten Sonra...
Yerli Turist 276 Milyar Harcadı!
Güvenlik kaynakları duyurdu! SDG hikayesi sona eriyor
Bakanlık ramazan ayı öncesi toplandı! 'Adil, dengeli, sürdürülebilir fiyat yapısı önceliğimiz'
İzmir Sular Altında! Trafik Kilit...
MSB Duyurdu! Bedelli Askerlik Yerleri Açıklandı
Gökyüzü Türkiye'ye Emanet! ASELSAN'ın Suriye Hamlesi İsrail'i Rahatsız Etti
Merkez Bankası Bugün Açıklıyor! Faiz Beklentisi...
İsrail Basını Suriye'yi Konuşuyor! ' Erdoğan'ın Stratejik Zaferi '
Teröre Darbe Üstüne Darbe! Suriye’de SDG/YPG’nin Nefesini Kesen 4 Kritik Dönüm Noktası
Özgür Özel'den Yılın İlk Operasyonu! Görevden Aldı...
Ankara'da Kritik Zirve! Görüşme Başladı...
Atlas Çağlayan Cinayetinde gelişme! 'Sıra Size Gelecek' Diye Tehditler Savurmuşlardı...
İsrail’den Atina’ya “İsrail şemsiyesi” Türkiye’ye Karşı Savunma Kalkanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli mesajlar
Devlet Bahçeli'den 'Bayrak' Açıklaması!
İletişim Başkanı'ndan 'Sanal Kumar' Açıklaması!
İstanbul Boğazı'nda Bulunan Cesete Kimlik Tespiti!
YPG/SDG’den Sonra Sıra İsrail’de Mi? ‘Başkan Erdoğan Stratejik Bir Zafer Kazandı’
Meteoroloji Uyardı! Kar Geri Mi Geliyor?

Meteoroloji Uyardı! Kar Geri Mi Geliyor?

Sakın Çöpe Atmayın! Eski Telefonların İçindeki Gizli Hazine...

Sakın Çöpe Atmayın! Eski Telefonların İçindeki Gizli Hazine...

Netflix Rekor Kırdı! Reklam Geliri...

Netflix Rekor Kırdı! Reklam Geliri...

Mars’ta İlk Kez Görüntülendi! Bilim İnsanları Bile Şokta

Mars’ta İlk Kez Görüntülendi! Bilim İnsanları Bile Şokta

Su İflası Dönemine Girildi! Rapor Yayınlandı...

Su İflası Dönemine Girildi! Rapor Yayınlandı...

ChatGPT Hesabınız Tehlikede!

ChatGPT Hesabınız Tehlikede!