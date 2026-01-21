  • USD: 43,22 - 43,29
  • EURO: 50,62 - 50,71
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Tarkan konserinde Cem Yılmaz sürprizi

İstanbul’daki Tarkan konserine sahneye çıkan Cem Yılmaz damga vurdu. İkilinin “Kuzu Kuzu” düeti ve dansı izleyicilerden büyük alkış aldı.

Ekleme: 21.01.2026 - 10:02 Güncelleme: 21.01.2026 - 10:03 / Editör: Ozge Selin
Uzun bir aranın ardından İstanbul’da verdiği konserlerle gündeme gelen Tarkan, bu kez sahnesinde yaşanan sürprizle izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

CEM YILMAZ’DAN TARKAN SAHNESİNDE SÜRPRİZ DÜET

Ünlü isimlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, Cem Yılmaz’ın sahneye çıkması geceye damga vurdu.

Cem Yılmaz ve Tarkan, sevilen “Kuzu Kuzu” şarkısını birlikte seslendirirken, ikilinin sahnedeki enerjisi ve dansı büyük alkış aldı.

ESPRİLERİ GECEYE DAMGA VURDU

Tarkan bandanası takarak izleyicileri güldüren Cem Yılmaz, esprili sözleriyle de dikkat çekti.

Yılmaz, “Ölmeden önce yapmanız gereken 10 şey varsa, ikisini bu gece yaptınız” diyerek seyircilere seslendi.

Tarkan konserinde Cem Yılmaz sürprizi

Tarkan konserinde Cem Yılmaz sürprizi

Tarkan konserinde Cem Yılmaz sürprizi
Ankara'da Kritik Zirve! Görüşme Başladı...
Atlas Çağlayan Cinayetinde gelişme! 'Sıra Size Gelecek' Diye Tehditler Savurmuşlardı...
İsrail’den Atina’ya “İsrail şemsiyesi” Türkiye’ye Karşı Savunma Kalkanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli mesajlar
Devlet Bahçeli'den 'Bayrak' Açıklaması!
İletişim Başkanı'ndan 'Sanal Kumar' Açıklaması!
İstanbul Boğazı'nda Bulunan Cesete Kimlik Tespiti!
YPG/SDG’den Sonra Sıra İsrail’de Mi? ‘Başkan Erdoğan Stratejik Bir Zafer Kazandı’
Nusaybin’de Bayrak Provokasyonu: PKK/SDG Sempatizanlarına Operasyon
En Çok İşçi Aranan Meslekler Belli Oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump İle Görüştü!
Bayrampaşa Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
SDG Devri Kapanıyor! Son Şans...
Trump Emri Verdi! 'Bir Şey Olursa Onları Yeryüzünden Silecekler'
Bakan Yerlikaya duyurdu! 9 ilde 9 organize suç örgütüne operasyon
Trump'ın uçağı arıza yaptı! ABD'ye geri döndü
Tel Aviv'de Moraller Bozuk! ABD'nin Türkiye kararı İsrail Başbakanı Netanyahu'yu üzdü
Gazzeli Bebek Donarak Can Verdi!
Eminevim 2026’nın İlk Tapu Teslim Töreninde Üyeleriyle Buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu!
Güneş Fırtınası Dünyayı Vurdu! İşte Beklenen Tehlikeler

Güneş Fırtınası Dünyayı Vurdu! İşte Beklenen Tehlikeler

WhatsApp Web’e beklenen özellik geliyor! Grup sesli ve görüntülü arama desteği

WhatsApp Web’e beklenen özellik geliyor! Grup sesli ve görüntülü arama desteği

Ay Yolculuğu İçin Geri Sayım! Yarım Asır Sonra İlk

Ay Yolculuğu İçin Geri Sayım! Yarım Asır Sonra İlk

X Algoritması Nasıl Çalışır? Fenomen Olmanın Püf Noktaları...

X Algoritması Nasıl Çalışır? Fenomen Olmanın Püf Noktaları...

Geleceğin Karavanları! Güneş Enerjisi Detayı...

Geleceğin Karavanları! Güneş Enerjisi Detayı...

Apple Çin Pazarında Lider! iPhone 17 Etkisi...

Apple Çin Pazarında Lider! iPhone 17 Etkisi...