Tarkan konserinde Cem Yılmaz sürprizi

Uzun bir aranın ardından İstanbul’da verdiği konserlerle gündeme gelen Tarkan, bu kez sahnesinde yaşanan sürprizle izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.Ünlü isimlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, Cem Yılmaz’ın sahneye çıkması geceye damga vurdu.Cem Yılmaz ve Tarkan, sevilen “Kuzu Kuzu” şarkısını birlikte seslendirirken, ikilinin sahnedeki enerjisi ve dansı büyük alkış aldı.Tarkan bandanası takarak izleyicileri güldüren Cem Yılmaz, esprili sözleriyle de dikkat çekti.Yılmaz, “Ölmeden önce yapmanız gereken 10 şey varsa, ikisini bu gece yaptınız” diyerek seyircilere seslendi.