  • USD: 43,22 - 43,29
  • EURO: 50,62 - 50,71
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

'Sonsuza dek aile olacağız'

Uzun süre karşılıklı suçlamalar ve gergin açıklamalarla gündeme gelen Mauro Icardi ile Wanda Nara cephesinde barış rüzgarları esmeye başladı.

Ekleme: 21.01.2026 - 10:04 Güncelleme: 21.01.2026 - 10:05 / Editör: Ozge Selin
Mauro Icardi ile Wanda Nara, uzun süre birbirleriyle sorun yaşadı.

Boşanma süreci bir hayli sancılı geçen çiftin arasında esen soğuk rüzgarlar, geçen süre içerisinde sona erdi.

Wanda Nara, yeni sevgilisi Martin Migueles ve çocuklarıyla geçirdiği anları ya da Mauro Icardi hakkında yaptığı açıklamalarla adından söz ettiriyor.

Ancak bu kez durum farklı.

TAKİPÇİSİNİN SORUSUNU YANITLADI

Wanda Nara, bir takipçisinin, "Mauro ile aran nasıl?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"AİLE OLACAĞIZ"

"Şans eseri son zamanlarda çocuklarımın babalarıyla çok fazla diyalog var. Bazen hemfikir oluyoruz, bazen olmuyoruz ama durum çok gelişti. Sonsuza dek aile olacağız."

'Sonsuza dek aile olacağız'

'Sonsuza dek aile olacağız'

'Sonsuza dek aile olacağız'
Ankara'da Kritik Zirve! Görüşme Başladı...
Atlas Çağlayan Cinayetinde gelişme! 'Sıra Size Gelecek' Diye Tehditler Savurmuşlardı...
İsrail’den Atina’ya “İsrail şemsiyesi” Türkiye’ye Karşı Savunma Kalkanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli mesajlar
Devlet Bahçeli'den 'Bayrak' Açıklaması!
İletişim Başkanı'ndan 'Sanal Kumar' Açıklaması!
İstanbul Boğazı'nda Bulunan Cesete Kimlik Tespiti!
YPG/SDG’den Sonra Sıra İsrail’de Mi? ‘Başkan Erdoğan Stratejik Bir Zafer Kazandı’
Nusaybin’de Bayrak Provokasyonu: PKK/SDG Sempatizanlarına Operasyon
En Çok İşçi Aranan Meslekler Belli Oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump İle Görüştü!
Bayrampaşa Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
SDG Devri Kapanıyor! Son Şans...
Trump Emri Verdi! 'Bir Şey Olursa Onları Yeryüzünden Silecekler'
Bakan Yerlikaya duyurdu! 9 ilde 9 organize suç örgütüne operasyon
Trump'ın uçağı arıza yaptı! ABD'ye geri döndü
Tel Aviv'de Moraller Bozuk! ABD'nin Türkiye kararı İsrail Başbakanı Netanyahu'yu üzdü
Gazzeli Bebek Donarak Can Verdi!
Eminevim 2026’nın İlk Tapu Teslim Töreninde Üyeleriyle Buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu!
Güneş Fırtınası Dünyayı Vurdu! İşte Beklenen Tehlikeler

Güneş Fırtınası Dünyayı Vurdu! İşte Beklenen Tehlikeler

WhatsApp Web’e beklenen özellik geliyor! Grup sesli ve görüntülü arama desteği

WhatsApp Web’e beklenen özellik geliyor! Grup sesli ve görüntülü arama desteği

Ay Yolculuğu İçin Geri Sayım! Yarım Asır Sonra İlk

Ay Yolculuğu İçin Geri Sayım! Yarım Asır Sonra İlk

X Algoritması Nasıl Çalışır? Fenomen Olmanın Püf Noktaları...

X Algoritması Nasıl Çalışır? Fenomen Olmanın Püf Noktaları...

Geleceğin Karavanları! Güneş Enerjisi Detayı...

Geleceğin Karavanları! Güneş Enerjisi Detayı...

Apple Çin Pazarında Lider! iPhone 17 Etkisi...

Apple Çin Pazarında Lider! iPhone 17 Etkisi...