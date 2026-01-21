  • USD: 43,22 - 43,29
Ezgi Eyüboğlu Sessizliğini Bozdu!

Ünlülere yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve uyuşturucu testi pozitif çıkan oyuncu Ezgi Eyüboğlu, konuyla ilgili ilk kez açıklama yaptı. Evinden çıktığı iddia edilen madde fotoğrafları hakkında Eyüboğlu, "Daha çok ilgi çekmek için benim evimden çıkmış gibi yansıttılar" ifadelerini kullandı.

Ekleme: 21.01.2026 - 09:41 Güncelleme: 21.01.2026 - 09:42 / Editör: Ozge Selin
Ünlü isimlere yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve uyuşturucu testi pozitif çıkan ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu, evinden çıktığı iddia edilen maddelerle ilgili sessizliğini bozdu.

Eyüboğlu sosyal medyada bir kullanıcının 'O kadar şey bu kızın evinden nasıl çıktı ya?' yorumuna yanıt verdi. Evinden hiçbir şey çıkmadığını belirten Eyüboğlu, 'Benim evimden bir şey çıkmadı. Benimle alakası olmayan insanların evinden çıkanları daha çok ilgi çekmek için benim evimden çıkmış gibi yansıttılar, fotoğraflarımı kullanarak.' dedi.

Ezgi Eyüboğlu Sessizliğini Bozdu!

Eyüboğlu açıklamasının devamında 'Bu devirde bir habere inanmak için 100 kere düşünmek lazım bence' ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

8 Ekim 2025'ten bu yana ünlülere yönelik düzenlenen operasyonlarda çok sayıda isim gözaltına alındı; saç ve kan örneklerinde yasaklı madde tespit edildi. Bu isimlerden biri olan ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu ; Cihan Şensözlü, Melisa Döngel, İrem Sak, Senna Yıldız ile birlikte gözaltına alınmıştı. Birkaç gün sonra belli olan test sonuçlarında Ezgi Eyüboğlu'nun da aralarında olduğu birçok kişide uyuşturucuya rastlanmıştı.
Güneş Fırtınası Dünyayı Vurdu! İşte Beklenen Tehlikeler

WhatsApp Web’e beklenen özellik geliyor! Grup sesli ve görüntülü arama desteği

Ay Yolculuğu İçin Geri Sayım! Yarım Asır Sonra İlk

X Algoritması Nasıl Çalışır? Fenomen Olmanın Püf Noktaları...

Geleceğin Karavanları! Güneş Enerjisi Detayı...

Apple Çin Pazarında Lider! iPhone 17 Etkisi...

