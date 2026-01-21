Ezgi Eyüboğlu Sessizliğini Bozdu!

Ünlü isimlere yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve uyuşturucu testi pozitif çıkan ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu, evinden çıktığı iddia edilen maddelerle ilgili sessizliğini bozdu.Eyüboğlu sosyal medyada bir kullanıcının 'O kadar şey bu kızın evinden nasıl çıktı ya?' yorumuna yanıt verdi. Evinden hiçbir şey çıkmadığını belirten Eyüboğlu, 'Benim evimden bir şey çıkmadı. Benimle alakası olmayan insanların evinden çıkanları daha çok ilgi çekmek için benim evimden çıkmış gibi yansıttılar, fotoğraflarımı kullanarak.' dedi.Eyüboğlu açıklamasının devamında 'Bu devirde bir habere inanmak için 100 kere düşünmek lazım bence' ifadesini kullandı.8 Ekim 2025'ten bu yana ünlülere yönelik düzenlenen operasyonlarda çok sayıda isim gözaltına alındı; saç ve kan örneklerinde yasaklı madde tespit edildi. Bu isimlerden biri olan ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu ; Cihan Şensözlü, Melisa Döngel, İrem Sak, Senna Yıldız ile birlikte gözaltına alınmıştı. Birkaç gün sonra belli olan test sonuçlarında Ezgi Eyüboğlu'nun da aralarında olduğu birçok kişide uyuşturucuya rastlanmıştı.