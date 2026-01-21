Çağla Şikel Sessizliğini Bozdu!

Uzun yıllardır ekranların sevilen yüzü olan ve kariyer basamaklarını hızla tırmanan Çağla Şıkel, konuk olduğu bir programda iç dünyasını izleyicilere açtı. Özellikle aşk hayatıyla ilgili sorulara verdiği net yanıtlar ve 'ilişki açlığı' üzerine yaptığı tespitler dikkat çekti.Aşka kapılarının şu an için kapalı olduğunu belirten Şıkel, hayatındaki önceliğin tiyatro sahnesi ve hobileri olduğunu vurguladı. Ünlü isim, 'Şu an hiçbir şey '7 Kocalı Hürmüz' ve sörf aşkımın önüne geçemiyor. Bu sebeple o kişiyle karşılaşmıyoruz' ifadelerini kullandı.Aşkın bir zamanı olduğuna inandığını söyleyen Şıkel, kendini sevdirmeye çalışmadığını, aksine sevildiği zaman kaçan bir yapısı olduğunu itiraf etti. İlişki konusunda bir boşluk hissetmediğini belirten sunucu, 'İlişki açlığı hissetmiyorum. Kendine olan sevgin tam olduğunda orası açıkta kalmıyor. 'Her şey tamam bir sevgilim eksik' duygusunda değilim' dedi.Kariyeri boyunca 'Mankenden sunucu olmaz, oyuncu olmaz' şeklindeki eleştirilere maruz kaldığını hatırlatan Çağla Şıkel, bu yorumların artık kendisini etkilemediğini belirtti. Başkalarının ne dediğinden ziyade kendi hissettiği yolda ilerlediğini söyleyen Şıkel, 'İnsanlar benimle ilgili istediklerini söyleyebilirler, bu konuda çok özgürler' diyerek kendine olan güvenini bir kez daha gözler önüne serdi.Emre Altuğ ile evliliğinden olan oğulları Uzay ve Kuzey ile ilişkisine de değinen başarılı anne, çocuklarına karşı her zaman şeffaf olduğunu söyledi. Onlara neşeli anlar yaşatmaya çalışsa da, üzgün olduğu zamanlarda duygularını bastırmadığını, 'Ağladığım zamanlarda gözyaşlarımı çocuklarımdan hiç saklamadım' sözleriyle dile getirdi.Oğulları Kuzey ve Uzay'a düşkün olmasıyla bilinen ünlü manken Çağla Şıkel son son olarak duygusal bir paylaşım yaptı.