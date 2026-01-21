  • USD: 43,22 - 43,29
Çağla Şikel Sessizliğini Bozdu!

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, katıldığı bir programda özel hayatına ve kariyerine dair çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. "Aşka gözüm kapalı" diyen Şıkel, hayatındaki yeni öncelikleri ve ilişkilere bakış açısını samimiyetle anlattı.

Ekleme: 21.01.2026 - 09:45 Güncelleme: 21.01.2026 - 09:48
Uzun yıllardır ekranların sevilen yüzü olan ve kariyer basamaklarını hızla tırmanan Çağla Şıkel, konuk olduğu bir programda iç dünyasını izleyicilere açtı. Özellikle aşk hayatıyla ilgili sorulara verdiği net yanıtlar ve 'ilişki açlığı' üzerine yaptığı tespitler dikkat çekti.

'SÖRF AŞKIMIN ÖNÜNE HİÇBİR ŞEY GEÇEMEZ'

Aşka kapılarının şu an için kapalı olduğunu belirten Şıkel, hayatındaki önceliğin tiyatro sahnesi ve hobileri olduğunu vurguladı. Ünlü isim, 'Şu an hiçbir şey '7 Kocalı Hürmüz' ve sörf aşkımın önüne geçemiyor. Bu sebeple o kişiyle karşılaşmıyoruz' ifadelerini kullandı.

Çağla Şikel Sessizliğini Bozdu!

Aşkın bir zamanı olduğuna inandığını söyleyen Şıkel, kendini sevdirmeye çalışmadığını, aksine sevildiği zaman kaçan bir yapısı olduğunu itiraf etti. İlişki konusunda bir boşluk hissetmediğini belirten sunucu, 'İlişki açlığı hissetmiyorum. Kendine olan sevgin tam olduğunda orası açıkta kalmıyor. 'Her şey tamam bir sevgilim eksik' duygusunda değilim' dedi.

ELEŞTİRİLERE REST ÇEKTİ

Kariyeri boyunca 'Mankenden sunucu olmaz, oyuncu olmaz' şeklindeki eleştirilere maruz kaldığını hatırlatan Çağla Şıkel, bu yorumların artık kendisini etkilemediğini belirtti. Başkalarının ne dediğinden ziyade kendi hissettiği yolda ilerlediğini söyleyen Şıkel, 'İnsanlar benimle ilgili istediklerini söyleyebilirler, bu konuda çok özgürler' diyerek kendine olan güvenini bir kez daha gözler önüne serdi.

GÖZYAŞLARIMI ÇOCUKLARIMDAN SAKLAMADIM'

Emre Altuğ ile evliliğinden olan oğulları Uzay ve Kuzey ile ilişkisine de değinen başarılı anne, çocuklarına karşı her zaman şeffaf olduğunu söyledi. Onlara neşeli anlar yaşatmaya çalışsa da, üzgün olduğu zamanlarda duygularını bastırmadığını, 'Ağladığım zamanlarda gözyaşlarımı çocuklarımdan hiç saklamadım' sözleriyle dile getirdi.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE OĞULLARINA SEVGİSİNİ BÖYLE DİLE GETİRMİŞTİ

Oğulları Kuzey ve Uzay'a düşkün olmasıyla bilinen ünlü manken Çağla Şıkel son son olarak duygusal bir paylaşım yaptı.

Güneş Fırtınası Dünyayı Vurdu! İşte Beklenen Tehlikeler

WhatsApp Web’e beklenen özellik geliyor! Grup sesli ve görüntülü arama desteği

Ay Yolculuğu İçin Geri Sayım! Yarım Asır Sonra İlk

X Algoritması Nasıl Çalışır? Fenomen Olmanın Püf Noktaları...

Geleceğin Karavanları! Güneş Enerjisi Detayı...

Apple Çin Pazarında Lider! iPhone 17 Etkisi...

