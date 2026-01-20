Oytun Erbaş’tan Dikkat Çeken Öneri: “Eşinizin Yağını Cildinize Sürün”

Beyaz TV’de yayınlanan Hayatta Her Şey Var programına konuk olan Prof. Dr. Oytun Erbaş, yaptığı açıklamalarla yine gündem oldu

Daha önce de renkli kişiliği ve sıra dışı çıkışlarıyla dikkat çeken Erbaş, bu kez cilt bakımıyla ilgili yaptığı yorumla izleyicileri şaşırttı.Program sunucusu Aslı Cankat'ın “Cilde en iyi gelen yağ badem yağı mı?” sorusunu yanıtlayan Prof. Dr. Erbaş, alışılmışın dışında bir öneride bulundu. Erbaş, “Hayır, insan yağı. Eşinizin yağını alın, cildinize sürün” ifadelerini kullandı.Stüdyoda şaşkınlık yaratan bu sözler, kısa sürede sosyal medyada da gündem olurken, Prof. Dr. Oytun Erbaş'ın açıklamaları tartışma konusu oldu.