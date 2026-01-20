  • USD: 43,21 - 43,28
İrem Derici nişan tarihini duyurdu

Ünlü şarkıcı İrem Derici, sevgilisi Melih Kunukçu ile 3 Şubat'ta nişanlanacağını duyurdu. Derici, "Gözaltına almayın" diye de ekledi.

Ekleme: 20.01.2026 - 11:34 Güncelleme: 20.01.2026 - 11:35 / Editör: Ozge Selin
Uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan isimlerden birisi olan İrem Derici, nişanlanacağını duyurdu.

İrem Derici, arkadaşı Burak Bulut'un düğününde sevgilisi Melih Kunukcu'dan evlilik teklifi almıştı.

Şimdi gözler nişana çevrildi.

SOSYAL MEYDADAN PAYLAŞIM YAPTI

Sosyal medya hesabından 3 Şubat'ı işaret ederek "Nişanlanıyorum, lütfen gözaltına almayın. Şu kız artık bir gün yüzü görsün be!" notuyla paylaşım yapan ünlü şarkıcı, takipçilerini hem güldürdü hem duygulandırdı.

İrem Derici ile 25 yaşındaki DJ Melih Kunukçu, 3 Şubat’ta aile arasında gerçekleşecek sade bir törenle nişanlanarak evlilik yolundaki ilk ciddi adımı atmaya hazırlanıyor.

Meteoroloji Uyardı! Kar Yağışı...

Grok Tepki Toplamaya Devam Ediyor!

Bilgisayarlar Tehlikede! Hemen Güncelleyin...

Aracınızı Buzlanmadan Kurtarın! 1 Dakika...

iPhone'da tarihi değişiklik! Yanlışlıkla fotoğraf çekme derdi sonra erdi

İstanbul'un Beyaz Manzarası!

