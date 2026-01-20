  • USD: 43,21 - 43,28
Hazal Kaya'dan diş estetiği açıklaması

Geçtiğimiz aylarda katıldığı bir etkinlikte diş estetiği ile dikkat çeken Hazal Kaya, konu hakkında konuştu ve "Söktürüp yeniden yaptırdım" dedi.

Ekleme: 20.01.2026 - 11:35 Güncelleme: 20.01.2026 - 11:36 / Editör: Ozge Selin
Hazal Kaya, diş estetiği ile gündemde...

Geçtiğimiz ay katıldığı bi etkinlikte yaptırdığı yeni dişleri beğenilmeyen ve tepki toplayan Hazal Kaya, konuya açıklık getirdi.

"GENETİK RAHATSIZLIK"

Bunun üzerine Hazal Kaya, aylar sonra katıldığı bir programda konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Genetik bir rahatsızlığının olduğunu ve dişlerinin karardığını söyleyen Hayal Kaya, bu nedenle lamine yaptırdığını söyledi.

"SÖKTÜRDÜM"

Kaya, dişlerinin büyük durduğunu katıldığı etkinlikte yer aldığı fotoğraf ve video çekimlerinde fark ettiğini söyledi.

"Sonra ben de şaşırdım" diyen Hazal Kaya, yaptırdığı dişlerini söktürüp sonrasında yeniden yaptırdığını söyledi.

"CANIM ÇIKTI"

Hazal Kaya ayrıca "Canım çıktı ya bu arada. Ölüyorum sandım. Söktürüp yaptırmak daha zormuş." ifadelerini kullandı.

Meteoroloji Uyardı! Kar Yağışı...

Grok Tepki Toplamaya Devam Ediyor!

Bilgisayarlar Tehlikede! Hemen Güncelleyin...

Aracınızı Buzlanmadan Kurtarın! 1 Dakika...

iPhone'da tarihi değişiklik! Yanlışlıkla fotoğraf çekme derdi sonra erdi

İstanbul'un Beyaz Manzarası!

