Hazal Kaya'dan diş estetiği açıklaması

Hazal Kaya, diş estetiği ile gündemde...Geçtiğimiz ay katıldığı bi etkinlikte yaptırdığı yeni dişleri beğenilmeyen ve tepki toplayan Hazal Kaya, konuya açıklık getirdi.Bunun üzerine Hazal Kaya, aylar sonra katıldığı bir programda konuyla ilgili açıklamada bulundu.Genetik bir rahatsızlığının olduğunu ve dişlerinin karardığını söyleyen Hayal Kaya, bu nedenle lamine yaptırdığını söyledi.Kaya, dişlerinin büyük durduğunu katıldığı etkinlikte yer aldığı fotoğraf ve video çekimlerinde fark ettiğini söyledi."Sonra ben de şaşırdım" diyen Hazal Kaya, yaptırdığı dişlerini söktürüp sonrasında yeniden yaptırdığını söyledi.Hazal Kaya ayrıca "Canım çıktı ya bu arada. Ölüyorum sandım. Söktürüp yaptırmak daha zormuş." ifadelerini kullandı.