  • USD: 43,21 - 43,28
  • EURO: 50,60 - 50,69
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Danla Bilic Ameliyat Olacak!

Yıllar önce yaptırdığı estetik operasyonun bedelini ağır sağlık sorunlarıyla ödeyen ünlü fenomen Danla Bilic, takipçilerini üzen yeni bir açıklama yaptı. Vücuduna yayılan dolgular nedeniyle bugüne kadar 5 kez ameliyat olan Bilic, yaşadığı maddi ve manevi çöküşü anlatırken altıncı kez bıçak altına yatacağını duyurdu.

Ekleme: 20.01.2026 - 08:49 Güncelleme: 20.01.2026 - 08:51 / Editör: Ozge Selin
Yıllar önce geçirdiği estetik operasyonun ardından sağlık sorunlarıyla mücadele eden sosyal medya fenomeni Danla Bilic, yaşadığı sürecin henüz sona ermediğini açıkladı. Vücuduna yayılan dolgular nedeniyle defalarca ameliyat olmak zorunda kalan Bilic, son paylaşımıyla altıncı kez ameliyat masasına yatacağını duyurarak yaşadığı maddi ve manevi yorgunluğu takipçileriyle paylaştı.

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, yıllar önce geçirdiği yanlış estetik operasyonun sonuçlarıyla mücadelesini sürdürüyor. Popo bölgesine yaptırdığı dolgu işlemi sonrası vücuduna yayılan maddeler nedeniyle defalarca ameliyat geçiren Bilic, son paylaşımıyla 6. ameliyat için yeniden hazırlık yaptığını açıkladı.

Danla Bilic Ameliyat Olacak!

YANLIŞ AMELİYAT, VÜCUDA YAYILAN DOLGULAR

Danla Bilic, daha önce yaptığı açıklamalarda yanlış bir popo estetiği operasyonu sonrası uygulanan dolgunun zamanla vücudunun farklı bölgelerine yayıldığını belirtmişti. Bilic, bu sürecin hem fiziksel hem de psikolojik olarak kendisini yıprattığını dile getirmişti.

BEŞ AMELİYAT GEÇİRDİ, VÜCUDUNDAN ÇIKANLARI PAYLAŞTI

Vücuduna yayılan dolguların temizlenebilmesi için bugüne kadar 5 ayrı ameliyat geçiren Danla Bilic, operasyonlar sonrası çıkarılan dolgularla dolu torbaları sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerini uyarmıştı. Paylaşımlar kısa sürede gündem olmuş, yaşananların ciddiyeti büyük yankı uyandırmıştı.

ALTINCI AMELİYAT YOLDA

Son olarak Instagram hesabından bir hikâye paylaşan Bilic, yeni bir operasyonun daha kaçınılmaz olduğunu açıkladı. Ünlü fenomen paylaşımında, 'Yine sol karnım davul gibi dolu. Her ameliyatı son sanıp altıncı ameliyatın yolda olması modumu fena düşürdü. Maddi manevi bıktım. İltifat falan edecekseniz tam sırası' ifadelerini kullandı.

AQUAFİLLİNG ÇİLESİ YILLARDIR BİTMEDİ

Danla Bilic'in yaşadığı sağlık sorunlarının merkezinde, yıllar önce popo bölgesine yaptırdığı Aquafilling dolgu işlemi bulunuyor. Bilic, sürecin halen devam ettiğini belirterek estetik müdahaleler konusunda takipçilerini dikkatli olmaları yönünde uyarmayı sürdürüyor.
Gazzeli Bebek Donarak Can Verdi!
Eminevim 2026’nın İlk Tapu Teslim Töreninde Üyeleriyle Buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu!
Konut Satışında Tarihi Rekor! 1.6 Milyon...
9 Saatlik İnfaz Bekleyişi! GPS ile takip edip kalaşnikofla katletmişlerdi
Donald Trump'tan Kritik Görüşme!
İBB'den Suya Zam! İştirak Şirketi...
Sosyal Medyada Müstehcen Tuzak! Görüntülü Arayıp Her Şeyi Kayda Aldılar
Spor ve Diplomasi Aynı Karade! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NBA Efsanesi Shaquille O’Neal Bir Araya Geldi
Go Türkiye İmzalı Mini Diziler Rekor Kırdı: 959 Milyon İzlenme
Devlet Bahçeli'den Terörle Mücadelede Net Mesaj! SDG ve YPG Yuvalandığı Sahalardan Söküldü
Milli Savunma Bakanlığı Azerbaycan'ı Unutmadı!
Atlas Çağlayan cinayetinde çarpıcı gelişme! 2 şüpheli daha gözaltında
Kuzey Kore Lideri O İsmi Görevden Aldı! ' Yetersiz '
Suriye Konusunda Ya İktidarda CHP Olsaydı? İşte CHP'nin Suç Karnesi
Şehide Büyük Saygısızlık! Hatırasına Saldırı...
Netanyahu'nun Türkiye ve Katar Korkusu!
Türkiye Genelinde Düğmeye Basıldı! 14 İlde Operasyon
Suriye'de Yeni Sayfa Açılıyor! Sınırlar SDG/YPG’den Tamamen Temizlenecek
İstanbul'da Dev Operasyon! 3 Milyar Lira...
Meteoroloji Uyardı! Kar Yağışı...

Meteoroloji Uyardı! Kar Yağışı...

Grok Tepki Toplamaya Devam Ediyor!

Grok Tepki Toplamaya Devam Ediyor!

Bilgisayarlar Tehlikede! Hemen Güncelleyin...

Bilgisayarlar Tehlikede! Hemen Güncelleyin...

Aracınızı Buzlanmadan Kurtarın! 1 Dakika...

Aracınızı Buzlanmadan Kurtarın! 1 Dakika...

iPhone'da tarihi değişiklik! Yanlışlıkla fotoğraf çekme derdi sonra erdi

iPhone'da tarihi değişiklik! Yanlışlıkla fotoğraf çekme derdi sonra erdi

İstanbul'un Beyaz Manzarası!

İstanbul'un Beyaz Manzarası!