Yasemin Ergene yeni evini paylaştı!

İki kızının babası iş insanı İzzet Özilhan ile 14 yıllık evliliğini tek celsede sonlandıran Yasemin Ergene, lüks bir siteye taşınmıştı. Ergene kar manzarasını paylaşınca gündem oldu.

Doktorlar dizisiyle ünlenen oyuncu Yasemin Ergene ve iş insanı İzzet Özilhan, 2011'de nikah masasına oturmuştu. Evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan, 2012'de Emine'yi 2013'te Ela'yı kucağına aldı.BOĞAZ MANZARASI YOK ARTIKEylül ayında tek celsede boşanan Özilhan, boşanmanın ardından yıllardır Sarıyer'de oturduğu Boğaz manzaralı villaya veda etti.YENİ VİLLASIİki çocuğuyla birlikte yeni bir hayata yelken açan Yasemin Ergene, Beykoz'da lüks bir villa kiraladı. İddialara göre Yasemin Ergene'nin aylık kirası tam tamına 20 bin dolar.Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Yasemin Ergene, Instagram hesabından kar sevincini paylaştı.Ergene'nin lüks evi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.