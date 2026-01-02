Yasemin Ergene yeni evini paylaştı!

  • USD: 42,88 - 42,96
İki kızının babası iş insanı İzzet Özilhan ile 14 yıllık evliliğini tek celsede sonlandıran Yasemin Ergene, lüks bir siteye taşınmıştı. Ergene kar manzarasını paylaşınca gündem oldu.

Ekleme: 2.01.2026 - 17:24 Güncelleme: 2.01.2026 - 17:26 / Editör: Ozge Selin
Doktorlar dizisiyle ünlenen oyuncu Yasemin Ergene ve iş insanı İzzet Özilhan, 2011'de nikah masasına oturmuştu. Evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan, 2012'de Emine'yi 2013'te Ela'yı kucağına aldı.

BOĞAZ MANZARASI YOK ARTIK

Eylül ayında tek celsede boşanan Özilhan, boşanmanın ardından yıllardır Sarıyer'de oturduğu Boğaz manzaralı villaya veda etti.

YENİ VİLLASI

İki çocuğuyla birlikte yeni bir hayata yelken açan Yasemin Ergene, Beykoz'da lüks bir villa kiraladı. İddialara göre Yasemin Ergene'nin aylık kirası tam tamına 20 bin dolar.

Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Yasemin Ergene, Instagram hesabından kar sevincini paylaştı.

Ergene'nin lüks evi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Meteoroloji Uyardı! 10 Derece Birden...

Türkiye 2026'ya Damga Vuracak!

Siber Güvenlik Çalışanları İtiraf Etti!

Megakentte yılbaşı alarmı! İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılacak?

Bu telefonlar 2026’da WhatsApp’a veda ediyor! İşte uygulamanın açılmaya telefonlar listesi

WhatsApp'a yılbaşı güncellemesi geldi! İşte yenilikler

