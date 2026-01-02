Tuğçe Tayfur'dan duygulandıran paylaşım!

2 Ocak 2025 günü Antalya'da hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, babasını sık sık sosyal medyadan paylaştığı mesajlarla anıyor. Açıklamaları ve paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam eden Tuğçe Tayfur, son olarak babası Ferdi Tayfur'u ölümünün 1. yıl dönümünde andı.''AÇIK YARAM''Instagram hesabından birlikte oldukları bir kareyi yayımlayan Tuğçe Tayfur, duygusal sözleriyle takipçilerini hüzünlendirdi.37 yaşındaki Tayfur, duygu yüklü mesajında şu ifadeleri kullandı:''İstanbul'da kar yağdı baba. Üniversitedeyken de o kadar çok kar yağmıştı ki ve finalim vardı. Ama arabayla nasıl giderim, yollar buzlu karlı korkmuştum açıkçası. Gelip bana 'hazırlanma boşuna bu kar kışta gidemezsin hiçbir yere' demiştin. 'Babişko sınav var sınaaavvv' demiştim. 'Senin sesin güzel bir şarkı söyler telafi ettirirsin sonra sınavını' deyip gülmüştün. Aa tövbe öyle olmadı tabii. Yarım bir dönem finale gitmedim diye uzamıştı okul. Ahhh babam açık yaram. Bu dünyada gurbette olan biziz. Allah seni peygamber efendimize komşu etsin. Her gün olduğu gibi bugün de dualarım senin için.'