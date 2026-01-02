Son hali gündem oldu!

90’ların sonu ve 2000’lerin başında pop müziğin dikkat çeken isimlerinden olan Hilal Cebeci, o dönem hem şarkılarıyla hem de meslektaşı Doğuş'la yaşadığı aşkla magazin gündeminde yer alıyordu.2011 yılında başlattığı 'Panpiş' akımıyla sosyal medyada büyük ses getiren Hilal Cebeci, o dönemde hem dinlenme rekorları kırdı hem de takipçi sayısıyla dikkat çekti.Uzun süredir ortalarda görünmeyen Hilal Cebeci'nin son hali ise sosyal medyada gündem oldu. Eski halinden eser kalmayan ünlü ismi görenler tanımayınca yorum yapmadan geçemedi.