Müge Anlı kötü haberi verdi!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yıllardır yer alan avukat Rahmi Özkan'ın bugün yayınlanan canlı yayın sırasında stüdyoda olmaması dikkat çekmişti. Sunucu Müge Anlı, Özkan'ın eşiyle ilgili üzen haberi programında duyurdu."ACİL BİR AMELİYAT GEÇİRDİ"Anlı, “Rahmi Özkan’ın eşi yoğun bakımda. Eşi Güzin ablam acil bir ameliyat geçirdi. Midesi derken kalbiyle ilgili sıkıntı çıktı. Apar topar ameliyata alındı. Şu an sağlık durumu iyi, ancak onlar çok endişeliler. Güzel haberler veririz inşallah. Umarım pazartesi günü Rahmi Bey de aramızda olur. Dualarınıza ihtiyacımız var” açıklamasında bulundu.YAYINDA TARTIŞMIŞLARDIÖte yandan Müge Anlı ve Rahmi Özkan geçen gün gerçekleşen canlı yayın sırasında tartışmışlardı. Arif Göçer'in kayıp olarak aradığı eşi 41 gün sonra bulunmuş ve başka bir adama kaçtığı öğrenilmişti. Avukat Rahmi Özkan, Arif Göçer'e intikam alması adına 5 yıl boşanma davasını uzatabileceğini belirtti.Anlı ise Rahmi Özkan'ın açıklamasına sert çıkarak, "Rica ediyorum benim programımda böyle şeyler konuşmayın, bunlar çok çirkin şeyler" dedi. Özkan'ın 'Bunlar kanun' demesi üzerine Müge Anlı, 'Kanun da yanlış' dedi. Rahmi Özkan ise, 'Siz benim neler konuştuğumu bilen bir kişisiniz. Şu andaki konuşmamla 'Bu programda bunları konuşmayın' demenizi doğru bulmuyorum. Kusura bakmayın. Yanlış konuştunuz. Beni tanıyorsunuz siz. Lütfen bana karşı yaptığınız o konuşmayı düzeltin' dedi. Bunun üzerine Müge Anlı 'Düzeltiyorum. O kanuni imkanların sonunda bu kadın 5 yıl başka adamlardan 5 çocuk yaparsa çocuklar bu adamın nüfusuna kaydolacağını da söyler misiniz? Onun inadı yüzünden devletin hakimi, savcısı, avukatı 5 yıl boyunca bununla uğraşacak.' dedi.RAHMİ ÖZKAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?1939 yılında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dünyaya gelen Rahmi Özkan, ilkokul ve ortaokul eğitimini doğduğu şehirde tamamladıktan sonra, lise eğitimi için Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi'ne gitti.1958 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı ve İstanbul'a geldi.Fakültedeyken talebe derneklerinde gösterdiği sosyal çalışmalar nedeniyle üniversitelerin üst teşekkülü olan Rahmi Özkan, Milli Türk Talebe Birliği genel kuruluna hukuk fakültesi delegesi olarak iştirak etti, önce Milli Türk Talebe Birliği Genel Kurul Başkanlığı'na, daha sonra da Milli Türk Talebe Birliği İstanbul İcra Konseyi Başkanlığı'na 1961 yılında seçildi ve bu görevini 1963 yılına kadar devam ettirdi.