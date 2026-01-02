  • USD: 42,88 - 42,96
  • EURO: 50,29 - 50,38
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Müge Anlı kötü haberi verdi!

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında avukat Rahmi Özkan'ın olmaması dikkat çekmişti. Sunucu Müge Anlı, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Ekleme: 2.01.2026 - 17:08 Güncelleme: 2.01.2026 - 17:10 / Editör: Ozge Selin
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yıllardır yer alan avukat Rahmi Özkan'ın bugün yayınlanan canlı yayın sırasında stüdyoda olmaması dikkat çekmişti. Sunucu Müge Anlı, Özkan'ın eşiyle ilgili üzen haberi programında duyurdu.

Müge Anlı kötü haberi verdi!

"ACİL BİR AMELİYAT GEÇİRDİ"

Anlı, “Rahmi Özkan’ın eşi yoğun bakımda. Eşi Güzin ablam acil bir ameliyat geçirdi. Midesi derken kalbiyle ilgili sıkıntı çıktı. Apar topar ameliyata alındı. Şu an sağlık durumu iyi, ancak onlar çok endişeliler. Güzel haberler veririz inşallah. Umarım pazartesi günü Rahmi Bey de aramızda olur. Dualarınıza ihtiyacımız var” açıklamasında bulundu.

Müge Anlı kötü haberi verdi!

YAYINDA TARTIŞMIŞLARDI

Öte yandan Müge Anlı ve Rahmi Özkan geçen gün gerçekleşen canlı yayın sırasında tartışmışlardı. Arif Göçer'in kayıp olarak aradığı eşi 41 gün sonra bulunmuş ve başka bir adama kaçtığı öğrenilmişti. Avukat Rahmi Özkan, Arif Göçer'e intikam alması adına 5 yıl boşanma davasını uzatabileceğini belirtti.

Anlı ise Rahmi Özkan'ın açıklamasına sert çıkarak, "Rica ediyorum benim programımda böyle şeyler konuşmayın, bunlar çok çirkin şeyler" dedi. Özkan'ın 'Bunlar kanun' demesi üzerine Müge Anlı, 'Kanun da yanlış' dedi. Rahmi Özkan ise, 'Siz benim neler konuştuğumu bilen bir kişisiniz. Şu andaki konuşmamla 'Bu programda bunları konuşmayın' demenizi doğru bulmuyorum. Kusura bakmayın. Yanlış konuştunuz. Beni tanıyorsunuz siz. Lütfen bana karşı yaptığınız o konuşmayı düzeltin' dedi. Bunun üzerine Müge Anlı 'Düzeltiyorum. O kanuni imkanların sonunda bu kadın 5 yıl başka adamlardan 5 çocuk yaparsa çocuklar bu adamın nüfusuna kaydolacağını da söyler misiniz? Onun inadı yüzünden devletin hakimi, savcısı, avukatı 5 yıl boyunca bununla uğraşacak.' dedi.

Müge Anlı kötü haberi verdi!

RAHMİ ÖZKAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1939 yılında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dünyaya gelen Rahmi Özkan, ilkokul ve ortaokul eğitimini doğduğu şehirde tamamladıktan sonra, lise eğitimi için Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi'ne gitti.

1958 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı ve İstanbul'a geldi.

Fakültedeyken talebe derneklerinde gösterdiği sosyal çalışmalar nedeniyle üniversitelerin üst teşekkülü olan Rahmi Özkan, Milli Türk Talebe Birliği genel kuruluna hukuk fakültesi delegesi olarak iştirak etti, önce Milli Türk Talebe Birliği Genel Kurul Başkanlığı'na, daha sonra da Milli Türk Talebe Birliği İstanbul İcra Konseyi Başkanlığı'na 1961 yılında seçildi ve bu görevini 1963 yılına kadar devam ettirdi.

DEAŞ operasyonunda 67 şüpheli tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Üye sayımızı son dönemde 664 bin 568 artırdık”
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Mansur Yavaş'a tepki gösterdi! 'Millet senin yüzünden tuvaletini yapamaz hale geldi'
Bayrampaşa Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Ünlü baklavacı Süleyman Köşkeroğlu tutuklandı
Devlet Bahçeli'den Beyaz Ana Haber'e özel açıklamalar... 'İmralı'da bulunan kişinin kararlarına sadık kalmalarında yarar var.'
Halit Yukay gemi kazasında hayatını kaybetmişti: Mahkemeden dikkat çeken Kıvanç Tatlıtuğ kararı!
İşçileri mağdur edip Phuket tatiline çıkmıştı! CHP'li başkandan yeni icraat: Hem satıyor hem borçlanıyor
Türkiye ve 7 ülkeden Gazze çağrısı! 'İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle durum kötüye gidiyor'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump ile görüşeceğini açıkladı! 'Netanyahu'nun yaptıkları yanına kalmayacak'
Ak Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten Hafriyat Zulmüne Dava!
Zorlu kış şartlarına tam hazırlık! Mehmetçik eğitimde
MHP'li Feti Yıldız: SDG'ye Verilen Süre Doldu!
KIZILELMA KARAT Görünmez Avcı Olacak!
Mehmetçik Eğitimde! Barınma ve Çığ...
Donald Trump'tan İran'a Şok Gözdağı!
Grok'tan Skandal! Acil Önlem...
BB’nin milyonluk İSBİKE projesi hurda oldu! Vatandaşın parasını böyle hiç ettiler...
Teröre ağır darbe! Yalova’da DEAŞ’a yönelik operasyonda 26 kişi tutuklandı
Merakla beklenen gün yaklaşıyor! Gözler pazartesi günü belli olacak memur ve emekli zammında
Güvenliğin anahtarı Türkiye! AB ve NATO'da Rum krizi büyüyor
Meteoroloji Uyardı! 10 Derece Birden...

Meteoroloji Uyardı! 10 Derece Birden...

Türkiye 2026'ya Damga Vuracak!

Türkiye 2026'ya Damga Vuracak!

Siber Güvenlik Çalışanları İtiraf Etti!

Siber Güvenlik Çalışanları İtiraf Etti!

Megakentte yılbaşı alarmı! İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılacak?

Megakentte yılbaşı alarmı! İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılacak?

Bu telefonlar 2026’da WhatsApp’a veda ediyor! İşte uygulamanın açılmaya telefonlar listesi

Bu telefonlar 2026’da WhatsApp’a veda ediyor! İşte uygulamanın açılmaya telefonlar listesi

WhatsApp'a yılbaşı güncellemesi geldi! İşte yenilikler

WhatsApp'a yılbaşı güncellemesi geldi! İşte yenilikler