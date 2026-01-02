  • USD: 42,85 - 42,92
Kerem Bürsin Aşka Geldi!

Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Kerem Bürsin bu defa aşka geldi. Kerem Bürsin sevgilisi Selin Yağcıoğlu ile karelerini peş peşe paylaştı.

Kerem Bürsin ile bir süredir aşk yaşadığı Selin Yağcıoğlu, birbiri ardına fotoğraflar paylaşmaya devam ediyorlar.

2025 yılının dikkat çeken ilişkilerinden biri olan oyuncu Kerem Bürsin ile sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu, aşklarını sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarla gündeme taşımaya devam ediyor.

Kerem Bürsin'den sonra Selin Yağcıoğlu da birlikte fotoğraflar paylaştı. Ünlü çiftin aşk dolu karelerine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

YORUM YAĞDI

Kerem Bürsin ve Selin Yağcıoğlu'na sosyal medyada; 'çok yakışıyorlar', 'çok tatlılar', 'beklenen fotoğraflar' gibi yorumlar yapıldı.




