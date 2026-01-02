  • USD: 42,85 - 42,92
  • EURO: 50,29 - 50,38
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Aslı Bekiroğlu'na Büyük Şok!

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, katıldığı programda miyom ameliyatı sırasında yaşadığı ciddi komplikasyonları ilk kez anlattı. Ünlü isim, doktor hatası nedeniyle art arda ameliyatlar geçirdiğini söyledi.

Ekleme: 2.01.2026 - 08:53 Güncelleme: 2.01.2026 - 08:55 / Editör: Ozge Selin
Oyuncu Aslı Bekiroğlu, katıldığı bir programda sağlık sorunlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Rahminden miyom aldırmak için ameliyata girdiğini dile getiren Bekiroğlu, operasyon sırasında ciddi bir komplikasyon yaşandığını anlattı.

Aslı Bekiroğlu yaşadıklarını şu sözlerle aktardı; 'Rahmimden miyom aldırmaya gittim. Rahmimden miyom alırlarken yanlışlıkla bağırsağımı kestiler, 7 santim kadar. Bir hafta sonra bir daha ameliyata girdim bağırsağımı kestikleri için. Çünkü arada diktiler, sonra arada bir sızıntı olmuş bir şey olmuş falan.'

Aslı Bekiroğlu'na Büyük Şok!

İki tane daha ameliyat olacağını söyleyen oyuncu; 'Sonra 6-7 ay falan bekledik; en son ekimde bir daha ameliyat oldum. Bu sefer de kasımı aldılar, aşağıya koydular arayı kapatsın diye. Tam tutmadı. O yüzden şimdi de bacağımı kesip içeri koyacaklar. İki tane daha ameliyat olacağım; bir Ocak'ta, bir Mart-Nisan gibi inşallah.'

Programda kendisine yöneltilen, 'Bu büyük bir doktor hatası değil mi?' sorusuna ise; 'Tabii canım… Herkes 'Kilo aldın mı, hamile misin?' falan diyor. Kilo aldım mı? Evet, hayvan gibi ilaç kullanıyorum çünkü. Buramda poşetim var, buramda da fıtığım patladı. O yüzden bu korseyle geziyorum yollarda.' ifadelerini kullandı.
KIZILELMA KARAT Görünmez Avcı Olacak!
Mehmetçik Eğitimde! Barınma ve Çığ...
Donald Trump'tan İran'a Şok Gözdağı!
Grok'tan Skandal! Acil Önlem...
BB’nin milyonluk İSBİKE projesi hurda oldu! Vatandaşın parasını böyle hiç ettiler...
Teröre ağır darbe! Yalova’da DEAŞ’a yönelik operasyonda 26 kişi tutuklandı
Merakla beklenen gün yaklaşıyor! Gözler pazartesi günü belli olacak memur ve emekli zammında
Güvenliğin anahtarı Türkiye! AB ve NATO'da Rum krizi büyüyor
CHP'li Belediyede Mali Kriz! Faturası Halkta...
AK Parti'den yeni infaz sistemi çalışması! Artık daha uzun süre içeride kalacaklar
Mansur Yavaş Verdiği Sözleri Unuttu! Ankaralı Susuz...
Bakan Yerlikaya duyurdu! 40 suçlu Türkiye'ye getirildi
Yılbaşı için saldırı hazırlığındaydılar... Terör hücrelerine seri operasyon! 500’den fazla DEAŞ’lı yakalandı
Bolu geçişinde trafik felç! Ankara ve İstanbul yönünde ulaşım durdu: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması derinleşiyor! 13 isim cep telefonu şifrelerini verdi
Devlet Bahçeli'den yeni yıl mesajı! 'Çalkantılı bir yılı geride bırakıyoruz'
Edirne’de CHP’li belediyeye susuzluk tepkisi! “Dünya 2026’ya girerken, Edirne su kuyruğuna giriyor'
Artvin'de Çığ Meydana Geldi!
MİT'ten Nokta Operasyonlar!
MSB açıkladı! 2025 yılında teslim olan terörist sayısı
Meteoroloji Uyardı! 10 Derece Birden...

Meteoroloji Uyardı! 10 Derece Birden...

Türkiye 2026'ya Damga Vuracak!

Türkiye 2026'ya Damga Vuracak!

Siber Güvenlik Çalışanları İtiraf Etti!

Siber Güvenlik Çalışanları İtiraf Etti!

Megakentte yılbaşı alarmı! İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılacak?

Megakentte yılbaşı alarmı! İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılacak?

Bu telefonlar 2026’da WhatsApp’a veda ediyor! İşte uygulamanın açılmaya telefonlar listesi

Bu telefonlar 2026’da WhatsApp’a veda ediyor! İşte uygulamanın açılmaya telefonlar listesi

WhatsApp'a yılbaşı güncellemesi geldi! İşte yenilikler

WhatsApp'a yılbaşı güncellemesi geldi! İşte yenilikler