  • USD: 42,85 - 42,92
  • EURO: 50,29 - 50,38
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Annesiyle poz verdi

A.B.İ dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Afra Saraçoğlu şimdi de annesi Lütfiye Saraçoğlu ile gündem oldu. Anne kızın yeni yıl pozuna beğeni yağdı.

Ekleme: 2.01.2026 - 09:24 Güncelleme: 2.01.2026 - 09:24 / Editör: Ozge Selin
Ekranların beğenilen kadın oyuncularından Afra Saraçoğlu, yeni projesiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Ünlü oyuncu, uzun bir aradan sonra televizyona dönen Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte “A.B.İ – Aile Bir İmtihandır” dizisinin başrolünü paylaşacak.

Instagram hesabını aktif kullanan ünlü oyuncu, bu defa annesi Lütfiye Saraçoğlu ile gündem oldu. Anne kızın yeni yıl pozuna sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı.

HAFTADA 2,5 MİLYON TL

“Yalı Çapkını” dizisindeki başarısıyla büyük çıkış yakalayan Saraçoğlu’nun, yeni projesinden bölüm başı 2,5 milyon TL kazanacağı iddiaları gündeme gelmişti.

Annesiyle poz verdi
KIZILELMA KARAT Görünmez Avcı Olacak!
Mehmetçik Eğitimde! Barınma ve Çığ...
Donald Trump'tan İran'a Şok Gözdağı!
Grok'tan Skandal! Acil Önlem...
BB’nin milyonluk İSBİKE projesi hurda oldu! Vatandaşın parasını böyle hiç ettiler...
Teröre ağır darbe! Yalova’da DEAŞ’a yönelik operasyonda 26 kişi tutuklandı
Merakla beklenen gün yaklaşıyor! Gözler pazartesi günü belli olacak memur ve emekli zammında
Güvenliğin anahtarı Türkiye! AB ve NATO'da Rum krizi büyüyor
CHP'li Belediyede Mali Kriz! Faturası Halkta...
AK Parti'den yeni infaz sistemi çalışması! Artık daha uzun süre içeride kalacaklar
Mansur Yavaş Verdiği Sözleri Unuttu! Ankaralı Susuz...
Bakan Yerlikaya duyurdu! 40 suçlu Türkiye'ye getirildi
Yılbaşı için saldırı hazırlığındaydılar... Terör hücrelerine seri operasyon! 500’den fazla DEAŞ’lı yakalandı
Bolu geçişinde trafik felç! Ankara ve İstanbul yönünde ulaşım durdu: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması derinleşiyor! 13 isim cep telefonu şifrelerini verdi
Devlet Bahçeli'den yeni yıl mesajı! 'Çalkantılı bir yılı geride bırakıyoruz'
Edirne’de CHP’li belediyeye susuzluk tepkisi! “Dünya 2026’ya girerken, Edirne su kuyruğuna giriyor'
Artvin'de Çığ Meydana Geldi!
MİT'ten Nokta Operasyonlar!
MSB açıkladı! 2025 yılında teslim olan terörist sayısı
Meteoroloji Uyardı! 10 Derece Birden...

Meteoroloji Uyardı! 10 Derece Birden...

Türkiye 2026'ya Damga Vuracak!

Türkiye 2026'ya Damga Vuracak!

Siber Güvenlik Çalışanları İtiraf Etti!

Siber Güvenlik Çalışanları İtiraf Etti!

Megakentte yılbaşı alarmı! İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılacak?

Megakentte yılbaşı alarmı! İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılacak?

Bu telefonlar 2026’da WhatsApp’a veda ediyor! İşte uygulamanın açılmaya telefonlar listesi

Bu telefonlar 2026’da WhatsApp’a veda ediyor! İşte uygulamanın açılmaya telefonlar listesi

WhatsApp'a yılbaşı güncellemesi geldi! İşte yenilikler

WhatsApp'a yılbaşı güncellemesi geldi! İşte yenilikler