Annesiyle poz verdi

A.B.İ dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Afra Saraçoğlu şimdi de annesi Lütfiye Saraçoğlu ile gündem oldu. Anne kızın yeni yıl pozuna beğeni yağdı.

Ekranların beğenilen kadın oyuncularından Afra Saraçoğlu, yeni projesiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.Ünlü oyuncu, uzun bir aradan sonra televizyona dönen Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte “A.B.İ – Aile Bir İmtihandır” dizisinin başrolünü paylaşacak.Instagram hesabını aktif kullanan ünlü oyuncu, bu defa annesi Lütfiye Saraçoğlu ile gündem oldu. Anne kızın yeni yıl pozuna sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı.“Yalı Çapkını” dizisindeki başarısıyla büyük çıkış yakalayan Saraçoğlu’nun, yeni projesinden bölüm başı 2,5 milyon TL kazanacağı iddiaları gündeme gelmişti.