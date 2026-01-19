  • USD: 43,19 - 43,27
Yusuf Güney'den İlginç Açıklama!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında yasaklı madde testi pozitif çıkan şarkıcı Yusuf Güney, akılalmaz açıklamalarıyla bir kez daha gündeme geldi. Sık sık yaptığı astral seyahat ve uzaylılarla ilgili itiraflarına bir yenisini ekleyen Güney, "Bana cin kavmi yolladılar" sözleriyle sosyal medyada tartışma yarattı.

Ekleme: 19.01.2026 - 09:50 Güncelleme: 19.01.2026 - 09:52
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı bulunan ancak daha önce evinde bulunamayan şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alınmıştı.

Adli Tıp Kurumu'na götürülerek kan ve saç teli örnekleri alınan Güney, işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

YASAKLI MADDE TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI!

Alınan örneklerin analiz edilmesinin ardından Yusuf Güney'in testi pozitif çıkmıştı. Şarkıcının saçında 'kokain' maddesi tespit edilirken, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmişti

Testin pozitif çıkmasının ardından basına yansıyan haberler üzerine Güney, Instagram hesabından açıklama yapmıştı..

AKILALMAZ AÇIKLAMALARINA BİR YENİSİNİ DAHA EKLEDİ...

Yusuf Güney son olarak, sosyal medya hesabında açtığı canlı yayında dikkat çeken itiraflarda bulundu.

'BANA CİN KAVMİ YOLLADILAR'

Ağrı'da verdiği konser sonrasında yaptığı astral seyahatte yaşadıklarını anlatan Güney, 'Görünen varlıklar vardı, onları anlatmamı istemeyenlerle uğraştım. Baktılar ki laf dinlemiyorum, bana cin kavmi yolladılar. Kafayı yemem ve delirmem için… Evin içinde otururken geliyorlardı, fiziki olarak görüyordum' dedi.

'AKLINIZIN ALAMAYACAĞI ŞEYLER YAŞADIM'

Yusuf Güney sözlerine şöyle devam etti:

'Başta çok korkmaya başladım, sonra bu durum çok normalleşti. Öyle varlıklar vardı ki isimlerini söylüyorlardı. Aklınızın alamayacağı şeyler yaşadım. Evdeki kediyi delirttiler; evin içinde gördüğü varlıklardan çıldırıyordu'. Şarkıcının bu açıklamaları sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, takipçileri arasında büyük tartışma yarattı.
