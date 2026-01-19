  • USD: 43,19 - 43,27
Konser sonrası dinlenme pozu

Uzun bir aradan sonra İstanbul'da 2 konser veren Tarkan, dinlenmeye başladığı anları sosyal medyadan paylaştı.

Ekleme: 19.01.2026 - 10:57 Güncelleme: 19.01.2026 - 11:00 / Editör: Ozge Selin
Tarkan, uzun bir aradan sonra İstanbul'da sahne aldı.

7 yıl sonra İstanbul'da sahne alan Tarkan'a ilgi bir hayli yoğundu.

"YILLARI ARAYA KOYMAMALIYIM"

Seneler sonra yaptığı ilk İstanbul konserinde hayranlarına seslenen Tarkan, “Sen başkasın İstanbul, eşin benzerin yok. Affedin beni, bu kadar yılları araya koymamalıydım.” ifadelerini kullandı.

DİNLENME GÜNÜ

DİNLENME GÜNÜ

Tarkan verdiği iki konserin ardından dinlenmeye çekildi.

İstanbul'da verdiği iki konserin ardından Tarkan, "İki konser sonrası yan gelip yatma günüm. Koltukla aşk günüm." paylaşımını yaptı.






Meteoroloji Uyardı! Kar Yağışı...

Grok Tepki Toplamaya Devam Ediyor!

Bilgisayarlar Tehlikede! Hemen Güncelleyin...

Aracınızı Buzlanmadan Kurtarın! 1 Dakika...

iPhone'da tarihi değişiklik! Yanlışlıkla fotoğraf çekme derdi sonra erdi

İstanbul'un Beyaz Manzarası!

