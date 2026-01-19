Konser sonrası dinlenme pozu

Tarkan, uzun bir aradan sonra İstanbul'da sahne aldı.7 yıl sonra İstanbul'da sahne alan Tarkan'a ilgi bir hayli yoğundu.Seneler sonra yaptığı ilk İstanbul konserinde hayranlarına seslenen Tarkan, “Sen başkasın İstanbul, eşin benzerin yok. Affedin beni, bu kadar yılları araya koymamalıydım.” ifadelerini kullandı.Tarkan verdiği iki konserin ardından dinlenmeye çekildi.İstanbul'da verdiği iki konserin ardından Tarkan, "İki konser sonrası yan gelip yatma günüm. Koltukla aşk günüm." paylaşımını yaptı.