Evrim Akın Sert Konuştu! ' İnsan Değiller '

Bez Bebek dizisinde çocuk oyuncu olarak yer alan Asena Keskinci'nin, yıllar sonra Evrim Akın hakkında ortaya attığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştüSosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Keskinci, dizide birlikte rol aldığı Evrim Akın'dan şiddet gördüğünü öne sürerken, babasıyla ilgili iddiaları da dikkat çekti.İddiaların ardından gözyaşları içinde basın mensuplarının karşısına çıkan Evrim Akın, suçlamaları kesin bir dille reddederek'Ben suçsuzum'demişti.Sessizliğini kendi sosyal medya kanalında bozan Evrim Akın, 'Linç kampanyasının perde arkası'başlığıyla yayınladığı videoda dikkat çeken ifadeler kullandı.Akın, kendisine yönelik tepkilerin organize olduğunu savunarak, 'Bunlar gerçek insanlar değil. Baya organize troller. Gerçek hesaplar bile değil. Emek verilmiş. Kız baya çabalamış'sözleriyle Asena Keskinci'yi sert şekilde eleştirdi.Öte yandan Evrim Akın'ın avukatı Mertay Kuğay da yazılı bir açıklama yaparak iddiaların tamamını yalanladı.Açıklamada, Asena Keskinci'nin öne sürdüğü iddiaların 'hayal ürünü ve gerçek dışı' olduğu belirtilirken, müvekkilinin özel hayatına yönelik saldırılar karşısında hukuki süreç başlatıldığı vurgulandı.