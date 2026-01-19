Doğum Sonrası 24 Kilo Verdi!

Oyunculuğu kadar özel hayatıyla da ilgi gören Melisa Aslı Pamuk, milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile geçtiğimiz yılın mayıs ayında evlenmişti.Evliliklerinin ardından kısa süre içinde bebek müjdesi veren çift, Şubat ayında oğulları Mylan'ı kucağına alarak ailelerini genişletti.İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Pamuk, sosyal medya hesabından zaman zaman anne-oğul anlarına yer verirken bu sefer de doğum sonrası yaşadığı fiziksel değişimle gündeme geldi.Ünlü oyuncunun kısa sürede verdiği kilolar, takipçilerinin merak konusu olurken, Pamuk bu merakı sosyal medya üzerinden yaptığı soru-cevapla giderdi. Hamilelik sürecini samimiyetle anlatan Melisa Aslı Pamuk, bu dönemde iştahının oldukça açık olduğunu ve toplamda 32 kilo aldığını söyledi. Doğumun ardından geçen kısa zaman içinde ise herhangi bir diyet programı ya da profesyonel destek almadan 24 kilo verdiğini belirtti. Pamuk, eski formuna tamamen kavuşabilmesi için önünde yalnızca 8 kilo kaldığını da paylaştı.Doğum sonrası süreçte ağır spor programları ya da özel beslenme listeleri uygulamadığını vurgulayan Pamuk, kilo kaybının daha çok günlük yaşam temposundan kaynaklandığını ifade etti.