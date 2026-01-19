Diva'nın Mal Varlığı Dudak Uçuklattı!

'Sefam Olsun', 'Ablan Kurban Olsun Sana' ve 'Hani Bizim Sevdamız' gibi ölümsüz hitlerle Türk müziğinin zirvesine oturan efsane assolist Bülent Ersoy, sadece eşsiz sesiyle değil, lüks yaşam tarzıyla da magazin dünyasının en çok konuşulan ismi olmaya devam ediyor.Sahne kıyafetlerinden mücevherlerine kadar her detayı olay olan Diva'nın serveti saymakla bitmedi!Diva'nın ortaya çıkan mal varlığı, sahnedeki o ışıltılı hayatın arka planındaki dev yatırımları gözler önüne serdi.İddialara göre usta sanatçının yatırımları sadece İstanbul ile sınırlı kalmayıp, Türkiye'nin turizm cennetlerine de yayılmış durumda.Bülent Ersoy'un Bodrum'dan Fethiye'ye kadar uzanan meşhur serveti, adeta 'Diva değil Holding' dedirtti.Listenin en dikkat çeken ve kimsenin aklına gelmeyecek detayı ise Diva'nın iş makineleri oldu. İnşaat sektörüne de dolaylı yoldan el atan Bülent Ersoy'un kiraya verdiği vinç ve dozerler, servetinin ne kadar geniş bir yelpazeye yayıldığını kanıtladı.Diva'nın serveti, sahnedeki o benzersiz ışıltısını özel yaşamına ve yatırımlarına da yansıttığını bir kez daha net bir şekilde ortaya koydu.İşte Diva'nın dudak uçuklatan, her kaleminde ayrı bir ihtişam yatan o gizli hazinesi:-İstanbul'da 28 daire ve ultra lüks 4 villa-Antalya Marmaris ve Muğla Bodrum'da villalar-İstanbul Fenerbahçe'de özel sauna-Antalya Fethiye'de benzinlik yatırımı-30 metrelik lüks yat-Kiraya verdiği vinç ve dozerler