Demet Akalın ile Blok3 barıştı

Geçtiğimiz günlerde Blok3'ün kendisine "Annemden büyük" sözlerine "Utan, saygısız" sözleriyle karşılık veren Demet Akalın, rapçi ile barıştığını duyurdu.

19.01.2026 - 11:01
Demet Akalın ve Blok3 arasındaki tartışmalar, geçtiğimiz güne damgasını vurdu.

Ancak bu kavga çok uzun sürmedi...

Demet Akalın, gazetecilerin sorularını yanıtladı ve Blok3 ile aralarında sorun kalmadığını duyurdu.

BARIŞTILAR

Akalın; "Blok3'e darıldım, ayıp etti. Teyze, abla gibi açıklamalar yaptı." dedi.

Sonrasında Blok3 ile aralarındaki buzların erdiğini söyleyen Demet Akalın; "Kızım da onu çok seviyor. Daha sonra ben ona Instagram'dan mesaj attım, o da bana üç tane gül attı." diyerek barıştıklarını dile getirdi.

SEFO HAKKINDA DA KONUŞTU

"Yediden yetmişe herkes beni biliyor. Ben kimseyle yarış halinde değilim." diyen Demet Akalın, genç rapçiye desteğini de şu sözlerle gösterdi;

"Sefo'ya 'Arkanda ben varım ablam, korkma' dedim."


