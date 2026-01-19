  • USD: 43,19 - 43,27
Ceylan’dan 'Dolgu' İddialarına Yanıt: 'Vücudum Yabancı Madde Kabul Etmiyor!'

Ünlü şarkıcı Ceylan, son dönemde sosyal medyada yüzündeki değişimle ilgili yapılan eleştirilere ve "dolgu" iddialarına son noktayı koydu.

Ekleme: 19.01.2026 - 14:03 Güncelleme: 19.01.2026 - 14:14 / Editör: Ozge Selin
Ünlü şarkıcı Ceylan, son dönemde sosyal medyada yüzündeki değişimle ilgili yapılan eleştirilere ve 'dolgu' iddialarına son noktayı koydu. Muhabirlere samimi açıklamalarda bulunan sanatçı, yüzünde dolgu olmadığını, sadece botoks yaptırdığını vurguladı.

'Botoks Şişirmez, Kırışıklık Açar'

Sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına açıklık getiren Ceylan, botoks ve dolgu arasındaki farkın karıştırıldığını belirtti. Ünlü isim, konuya şu sözlerle açıklık getirdi:

'Botoks başka, dolgu başka bir şey. Benim dolgum yok. İnsanlar sosyal medyada dolgu zannedip öyle yorum yapıyorlar. Ancak bende sadece botoks var. Botoks yüzü şişirmez, sadece kırışıklıkları açar. Yüzü şişiren dolgudur.'

'Yabancı Maddeye Geçit Yok'

Güzellik sırlarıyla ilgili konuşurken sağlık durumuna da değinen Ceylan, vücudunun bu tür uygulamalara karşı hassas olduğunu belirtti. Sanatçı, 'Benim vücudum yabancı madde kabul etmiyor' diyerek, radikal estetik müdahalelerden kaçındığının altını çizdi.
